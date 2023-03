"Moje stanowisko jest jasne". Prezydent Węgier apeluje do parlamentu

Węgierska prezydent Katalin Novák wyraziła nadzieję, że parlamentarzyści ratyfikują przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO „tak szybko, jak to możliwe”, gdy tylko w parlamencie rozpocznie się debata na ten temat.

"Niektórzy uważają, że jest to łatwy do rozwiązania problem techniczny. Nie o to chodzi. To złożona decyzja z poważnymi konsekwencjami, dlatego należy ją dokładnie rozważyć" – napisała Novák w zamieszczonym w środę wpisie na Facebooku.

„Moje stanowisko jest jasne: w obecnej sytuacji przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO jest uzasadnione. Ufam jak najszybszej mądrej decyzji parlamentu!” – dodała.

Węgry opóźniają akcesję

Zarówno Szwecja, jak i Finlandia wystąpiły o członkostwo w NATO w maju ubiegłego roku. Z kolei w czerwcu wszyscy sojusznicy z NATO zgodzili się zaprosić oba kraje do przystąpienia do sojuszu i sporządzić protokoły akcesyjne. Jak dotąd 28 z 30 członków Sojuszu Północnoatlantyckiego ratyfikowało przystąpienie obu państw nordyckich do NATO. Tylko Węgry i Turcja jeszcze tego nie zrobiły.

Podczas gdy Węgry przygotowują się do debaty nad tym posunięciem, Turcja wyraziła pewne obawy związane z włączeniem tych krajów w struktury sojuszu. Prezydent Recep Tayyip Erdogan oskarżył Finlandię i Szwecję o ukrywanie członków separatystycznej bojowej Partii Robotniczej Kurdystanu, znanej również jako PKK.

PKK, która dąży do utworzenia niepodległego państwa w Turcji, od dziesięcioleci toczy z tym krajem walkę zbrojną i została uznana za organizację terrorystyczną przez Turcję, Stany Zjednoczone i Unię Europejską.

Stany Zjednoczone i inne państwa NATO mają nadzieję, że oba kraje nordyckie staną się członkami paktu na szczycie NATO, który ma się odbyć 11 lipca w stolicy Litwy, Wilnie.

