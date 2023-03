Wilcze gniazda braci Stadnickich

Do dziś istnieją miejsca, w których pozakładali zbójeckie siedziby. Zacznijmy od Łańcuta, który odziedziczył, a raczej wydarł pozostałym braciom Władysław Stadnicki, najstarszy syn „Diabła”. Choć wydaje się to dziwne, to prawdopodobnie położył on podwaliny pod dzisiejszy zamek Lubomirskich i Potockich. Otóż nie mając już fortecy na Łysej Górze zwanej Piekłem i spalonej w 1608 r. przez ludzi starosty Łukasza Opalińskiego, zbudował w miejscu dzisiejszej południowej części zachodniego skrzydła