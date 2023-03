Wrogowie prawdy i Jana Pawła II przegrali

Zarówno książka Ekke Overbeeka "Maxima culpa", jak i reportaż telewizyjny Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" okazały się dziełami tak słabymi i tendencyjnymi, że wielu - naprawdę wielu - odbiorców mediów zobaczyło, kawa na ławę, do jak niskich chwytów posuwają się ci, którzy postawili się w pozycji oskarżycielskiej wobec papieża z Polski.

Jak to wyglądało w dziełach Overbeeka i Gutowskiego? Bardzo prosto. Tam, gdzie obaj autorzy nie znaleźli dokumentów i świadectw potwierdzających ich ustalone z góry narracje, tam wpisywali oni to, co im się akurat zdawało i potwierdzało snutą w ich głowach oskarżycielską opowieść.