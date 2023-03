Za dużo tortu w buzi

Na pierwszy ogień II Co się obecnie nosi w postępowych elitach „Kościoła otwartego” w Krakowie?

Dawno temu nosiło się Jana Pawła II na rękach. Dziś za to wielu wsłuchuje się w surowe sądy o papieżu Polaku, wygłaszane przez osoby przedstawiane jako „przyjaciółki” i „przyjaciele” Karola Wojtyły. Pamiętam opowieści o tym świecie, które docierały do mnie w czasie studiów w latach 80. na KUL. To byli moi wykładowcy, którzy z emfazą opowiadali, jak papież zaprasza ich na seminaria filozoficzne do Castel Gandolfo. To byli redaktorzy „Tygodnika Powszechnego”, którzy na spotkaniach ze studentami zachłystywali się papieżem.