Solidarna Polska o "kłamstwach Tuska". Ziobro: To architekt dramatycznej polityki UE

Działacze Solidarnej Polski, z prezesem partii na czele, odwiedzili Śląsk. Zorganizowali konferencję prasową, podczas której wskazywali na fałszywy przekaz szefa PO dot. tego regionu.

– Powiedzenie "ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni" jak ulał pasuje do Tuska, który w Katowicach ronił krokodyle łzy nad polskim węglem, nad dyrektywą metanową, nad polityką klimatyczną UE. A jest jednym z głównych architektów dramatycznej dla Polski polityki – powiedział minister sprawiedliwości, szef SP Zbigniew Ziobro.

– Polityka, której jednym z głównych architektów jest Tusk, oznacza drastyczne podwyżki nie tylko cen energii, ale wszystkiego – zaznaczył. Ziobro odniósł się też do tzw. dyrektywy metanowej UE, która jest niezwykle groźna dla polskiego górnictwa. – Tusk udaje, że nie ma nic wspólnego z dyrektywą metanową. Ale on jest ojcem tych idei. Wspólnie z Merkel w 2009 r. i 2013 r. podejmował decyzje, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy dziś. Robił to przy wsparciu Putina i Rosji. Konsekwencje wprowadzenia dyrektywy metanowej zabijają kieszenie Polaków. Nie tylko tych, którzy pracują w górnictwie. Od lat wskazujemy, że jeżeli mamy bogactwo, które daje nam przewagę konkurencyjną w postaci taniej energii, powinniśmy z niego korzystać. Nie musimy kupować węgla, bo mamy go u siebie – podkreślał prokurator generalny.

twitter

Kempa: Nie wierzę Tuskowi

Solidarna Polska zaznacza, że szef PO kłamie także w kwestii podnoszenia wieku emerytalnego. Niedawno Donald Tusk stwierdził, że podwyższenie granicy przejścia na emeryturę za czasów jego rządów było błędem.

– Jeżeli Donald Tusk podniesie kobietom wiek emerytalny, to jak mamy pomóc naszym dzieciom w wychowywaniu wnuków? Jestem pewna, że Donald Tusk podniesie wiek emerytalny, bo taka jest wizja federalistów europejskich. Nie wierzę Donaldowi Tuskowi. Kazał kobietom pracować do śmierci. Podwyższył nam – kobietom – wiek emerytalny – przypomniała europoseł Beata Kempa.

Z kolei Patryk Jaki podkreślał, że Solidarna Polska to "partia suwerenności". – SP jest formacją polskiej suwerenności. My to słowo traktujemy bardzo poważnie. Suwerenność to samodzielna zdolność naszego kraju do zapewniania bezpieczeństwa naszym obywatelom – zapewnił eurodeputowany.

Politycy SP zapowiedzieli, że będą odwiedzać różne miejsca na Śląsku, aby prostować kłamstwa Donalda Tuska.

Czytaj też:

PiS uderza nową akcją w Tuska. "Czemu brzmi po niemiecku?"