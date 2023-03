Minister: Polska otrzymała ponad 100 mln złotych refinansowania od UE

Minister do spraw Unii Europejskiej wystąpił w poniedziałek na konferencji prasowej w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Spotkanie z dziennikarzami dotyczyło między innymi rozpoczęcia przygotowań do polskiej prezydencji w UE.

Szymon Szynkowski vel Sęk wypowiedział się także na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju, utworzonego ze składek unijnych państw członkowskich.

Polska największym beneficjentem

– Polska, dzięki decyzjom podjętym na szczycie Rady Europejskiej, będzie mogła otrzymać bardzo istotne refinansowanie za poniesione koszty, w związku z wydysponowaniem sprzętu na Ukrainę. Już w tej chwili Polska otrzymała ponad 100 mln złotych wsparcia z europejskiego mechanizmu na rzecz pokoju. Co ważne, najbliższe tygodnie pozwolą otrzymać kolejne setki milionów wsparcia – powiedział minister do spraw Unii Europejskiej.

– Liczymy, że do końca kwietnia to wsparcie, refinansowanie do polskiego budżetu może wpłynąć w kwocie nawet sięgającej miliarda złotych, a docelowo, dzięki decyzjom o zwiększeniu tego funduszu, jest już jasne, że Polska będzie największym jego beneficjentem – dodał.

Prezydencja w Unii Europejskiej

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do kwestii przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku. – Może się wydawać, że to jest perspektywa jeszcze odległa, ale to już jest raptem nieco ponad 1,5 roku do momentu, w którym Polska rozpocznie swoją drugą w historii obecności w UE po 2011 prezydencję w ramach Wspólnoty Europejskiej – stwierdził.

– My już rozpoczęliśmy intensywne przygotowania. W pierwszej połowie marca prace rozpoczął zespół w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przeze mnie powołany, z pełnomocnikiem, który ma za zadanie przygotowywać program prezydencji, a także podjąć przygotowania organizacyjne tego programu – przekazał Szynkowski vel Sęk.

