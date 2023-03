Premier w Rumunii: Jesteśmy filarami Paktu Północnoatlantyckiego

Mateusz Morawiecki kontynuuje wizytę w Bukareszcie, gdzie między innymi wziął udział w polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych.

Premier wystąpił na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. W trakcie swojego przemówienia polityk podkreślił, że Polska i Rumunia wiedzą, jak walczyć z obecnymi wyzwaniami i zagrożeniami na kontynencie europejskim.

Współpraca na linii Polska – Rumunia

– Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie. Doceniam poziom naszej współpracy, który jest wyjątkowy. Polska i Rumunia aż nadto dobrze znają zagrożenie rosyjskie i wiemy, z czym to się łączy. Nic tak nie zbliża regionów jak wspólna odpowiedź na te zagrożenia, ale też zrozumienie wspólnych interesów – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji. – Bardzo się cieszę, że mogliśmy wymienić się podglądami i stwierdzić, że jesteśmy zbieżni co do tego, jak powinniśmy podejść do wyzwań, które dostrzegamy. Pan prezydent Klaus Iohannis jest jednym z nielicznych unijnych liderów, któremu nie trzeba tłumaczyć ryzyk za naszą wschodnią granicą, bo sam je doskonale rozumie – dodał.

Szef rządu zauważył, iż zarówno Polska, jak i Rumunia od początku rosyjskiej agresji zbrojnej stanęły murem za Ukrainą.

– Polska i Rumunia są najbliższymi sojusznikami amerykańskimi. Mało jest państw, które są jednocześnie tak proeuropejskie i proamerykańskie jak Polska i Rumunia. Chcemy realnie wzmacniać NATO i to dzieje się poprzez umocnienie współpracy wojskowej, bo modernizacja armii, wspólne zakupu broni - to już się dzieje i to pokazuje pogłębioną współpracę – stwierdził Morawiecki. – Jesteśmy filarami Paktu Północnoatlantyckiego w tej części Europy – zaznaczył.

