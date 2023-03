Rada Bezpieczeństwa ONZ. Szczerski wyraził zaniepokojenie planami Rosji

Władimir Putin poinformował, że Rosja zawarła porozumienie z Białorusią w sprawie rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na jej terytorium. Prezydent Federacji Rosyjskiej miał powiedzieć, że białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka "od dawna" poruszał kwestię stacjonowania taktycznej broni jądrowej na Białorusi.

– Tu nie ma nic niezwykłego. Po pierwsze – Stany Zjednoczone robią to od dziesięcioleci, od dawna rozmieszczają swoją taktyczną broń nuklearną na terytorium swoich sojuszniczych krajów – stwierdził Putin i przekazał, że Federacja Rosyjska obecnie ma na Białorusi 10 samolotów zdolnych do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.

"Kategorycznie potępić rosyjską retorykę"

W piątek stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podczas przemówienia Krzysztof Szczerski wyraził zaniepokojenie planami Rosji co do rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej i środków jej przenoszenia na Białorusi.

– Rozlokowanie broni jądrowej na Białorusi dodatkowo zwiększyłoby trwające w Europie napięcia, wynikające z agresji Rosji na Ukrainę. I stanowiło poważne zagrożenie dla integralności światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej – powiedział ambasador.

– Społeczność międzynarodowa musi kategorycznie potępić rosyjską retorykę nuklearną, która jest niezwykle niebezpieczna i wysoce nieodpowiedzialna – stwierdził polski dyplomata.

Zdaniem Szczerskiego, decyzja Federacji Rosyjskiej o rozmieszczeniu broni atomowej utrudniłaby działania zmierzające do zakończenia wojny na Ukrainie. – Jest to ewidentnie retoryka konfrontacji. Podważa ona wysiłki zmierzające do znalezienia jakiejkolwiek skutecznej formuły pokojowej – mówił.

