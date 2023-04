Finlandia w NATO. Ostra reakcja rosyjskiego MSZ

We wtorek minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto podpisał dokument o przystąpieniu kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Uroczyste podpisanie aktu odbyło się przed kamerami w siedzibie NATO w Brukseli w budynku Manfreda Wernera. Haavisto nazwał ten moment "historycznym".

Ostra reakcja Moskwy

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostro potępiło przystąpienie Finlandii do NATO, mówiąc, że kraj ten nie będzie "miał wpływu na żadne decyzje”.

"Przystępując do NATO, Finlandia zrezygnowała ze swojej unikalnej tożsamości i utraciła niepodległość, która przez dziesięciolecia dawała jej szczególny status w stosunkach międzynarodowych. Finlandia stała się mało znaczącym członkiem NATO bez możliwości wpływania na jakiekolwiek decyzje. Utraciła zdolność, aby mieć coś do powiedzenia w sprawach międzynarodowych” – napisano w oświadczeniu.

Rosyjskie MSZ dodało, że akcesja będzie miała "negatywny wpływ" na dwustronne stosunki Rosji i Finlandii.

Reakcja Federacji Rosyjskiej na "zagrożenia bezpieczeństwa narodowego" wynikające z tej akcesji będzie częściowo zależała od "rozmieszczenia infrastruktury wojskowej NATO i broni ofensywnej na jej terytorium” – poinformował resort.

Zaostrzenie sytuacji

Podczas wtorkowej rozmowy z dziennikarzami Pieskow został poproszony o komentarz w sprawie wejścia Finlandii do NATO. Zapytano go, czy Kreml uważa to za geopolityczną porażkę, biorąc pod uwagę, że jednym z powodów rozpoczęcia "operacji specjalnej" na Ukrainie była "groźba zbliżenia się NATO do granic Rosji".

– Uważamy to za kolejne zaostrzenie sytuacji. Rozszerzenie NATO to naruszenie naszego bezpieczeństwa i interesów narodowych Federacji Rosyjskiej – oświadczył Pieskow, dodając, że Moskwa będzie musiała podjąć "środki zaradcze w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa, zarówno taktycznego, jak i strategicznego".

Czytaj też:

Rau: Finlandia będzie bardzo silnym ogniwem wschodniej flanki NATOCzytaj też:

Komisja Ukraina – NATO. "Nie ma lepszego rozwiązania strategicznego"