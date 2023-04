"Może my również nie powinniśmy stawać po żadnej stronie". Senator USA ostrzega Europę

Rubio odniósł się do głośnego wywiadu prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który oznajmił, że Europa musi zmniejszyć swoją zależność od Stanów Zjednoczonych i uniknąć wciągnięcia w konfrontację między nimi a Chinami w sprawie Tajwanu. Macron uważa bowiem, że Europa powinna przyjąć koncepcję "strategicznej autonomii" zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i wobec Chińskiej Republiki Ludowej.

Rubio ostrzega

Wypowiedź Macrona ws. Tajwanu szybko stała się przedmiotem krytyki przynajmniej części polityków europejskich i naturalnie Amerykanów.

Rubio swój komentarz zamieścił na serwisie Twitter. Zestawił w nim chińsko-amerykański spór o status Tajwanu do napaści Rosji na Ukrainę. Rubio zasugerował, że jeżeli Europa nie opowie się po stronie USA ani Chin w tej kwestii, to może Amerykanie również nie powinni stawać po żadnej stronie w sprawie rosyjskiej inwazji na europejskie państwo, czyli Ukrainę.

Amerykański senator z Florydy podkreślił, że USA muszą wiedzieć, czy Macron przemawia w imieniu całej Europy, czy nie.

Macron o Tajwanie

Macron oznajmił, że "wielkim ryzykiem", przed którym stoi Europa niebezpieczeństwo „uwikłana w kryzysy, które nie są nasze”, co uniemożliwia budowanie strategicznej autonomii europejskiej. Stwierdził, że pytanie, na które Europejczycy muszą odpowiedzieć, to czy w interesie Europy leży przyspieszenie kryzysu na Tajwanie, i odpowiedział, że nie jest to w interesie naszego kontynentu. "Paradoksem byłoby, gdybyśmy, pokonani paniką, uwierzyli, że jesteśmy tylko naśladowcami Ameryki" – ocenił.

W ubiegłym tygodniu prezydent Francji wraz z kilkudziesięcioma przedstawicielami francuskiego biznesu odwiedził Chiny. W trakcie spotkania odbył wielogodzinne rozmowy z tamtejszym przywódcą Xi Jinpingiem

"Zalecałbym Europie daleko idącą ostrożność"

Komentując wywiad Macrona niemiecki poseł Norbert Roettgen napisał na Twitterze, że Macronowi "udało się zamienić swoją podróż do Chin w zamach stanu dla Xi i katastrofę polityki zagranicznej dla Europy". W jego ocenie, Macron "coraz bardziej izoluje się w Europie".

"Wszyscy przywódcy europejscy, nie tylko prezydent Macron, powinni pamiętać, że celem Xi jest odciągnięcie Europy od USA. Chiny finansują wojnę Putina z Ukrainą poprzez zwiększony handel, w tym masowe zakupy rosyjskiej energii. Zalecałbym daleko idącą ostrożność w polityce Europy wobec Chin" – napisał z kolei amerykański politolog polskiego pochodzenia prof. Andrew Michta.

