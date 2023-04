Michta o pomysłach Macrona: Zalecałbym Europie daleko idącą ostrożność

"Wszyscy przywódcy europejscy, nie tylko prezydent Macron, powinni pamiętać, że celem Xi jest odciągnięcie Europy od USA. Chiny finansują wojnę Putina z Ukrainą poprzez zwiększony handel, w tym masowe zakupy rosyjskiej energii. Zalecałbym daleko idącą ostrożność w polityce Europy wobec Chin" – ostrzegł amerykański politolog polskiego pochodzenia Andrew Michta.

Macron chce mniej USA

Naukowiec z Kolegium Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa skomentował w ten sposób głośny wywiad prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który oznajmił, że Europa musi zmniejszyć swoją zależność od Stanów Zjednoczonych i uniknąć wciągnięcia w konfrontację między nimi a Chinami w sprawie Tajwanu. Macron uważa bowiem, że Europa powinna przyjąć koncepcję "strategicznej autonomii" zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i wobec Chińskiej Republiki Ludowej.

Macron oznajmił, że "wielkim ryzykiem", przed którym stoi Europa niebezpieczeństwo uwikłana w kryzysy, które nie są jej, co uniemożliwia budowanie strategicznej autonomii europejskiej. Stwierdził, że pytanie, na które Europejczycy muszą odpowiedzieć, to czy w interesie Europy leży przyspieszenie kryzysu na Tajwanie, i odpowiedział, że nie jest to w interesie naszego kontynentu. "Paradoksem byłoby, gdybyśmy, pokonani paniką, uwierzyli, że jesteśmy tylko naśladowcami Ameryki" – ocenił.

Wizyta prezydenta Francji w Chinach

Macron zakończył właśnie trzydniową wizytę w Pekinie. Prezydent Francji udał się do Chin z kilkudziesięcioma przedstawicielami francuskiego biznesu. W trakcie spotkania odbył wielogodzinne rozmowy z tamtejszym przywódcą Xi Jinpingiem.

Oprócz kwestii gospodarczych istotne tematy wizyty stanowiła wojna Rosji przeciwko Ukrainie, w którą coraz silniej włącza się Pekin. Zgodnie z komunikatem opublikowanym po zakończeniu rozmów chińskiego przywódcy z prezydentem Francji, Xi Jinping miał przekazać Emmanuelowi Macronowi, że przeciąganie wojny na Ukrainie nie leży w niczyim interesie i należy doprowadzić do zawieszenia broni i jej zakończenia.

