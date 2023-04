Jędrzejczak: Sport powinien być neutralny. Niech Rosjanie startują w igrzyskach

Zdaniem Otylii Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego (PZP) i dwukrotnej mistrzyni świata w pływaniu, Rosjanie, którzy nie popierają inwazji na Ukrainę powinni zostać dopuszczeni do udziału w Igrzyskach Olimpijskich pod neutralną flagą. Taką rekomendację wydał Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

"Sport powinien być neutralny"

– Sport powinien być neutralny, ale polityka jest w nim od dawna – powiedziała była pływaczka w programie "Gość Wydarzeń" telewizji Polsat News.

– Sport ma uczyć wytrwałości i determinacji, szacunku do drugiego człowieka, zdrowego podejścia do życia codziennego – mówiła Jędrzejczyk. Dodała, że Rosjanie, którzy mieliby wystartować w igrzyskach "nie powinni pokazywać swojego poparcia w stosunku do tego, co dzieje się na Ukrainie". – Od zeszłego roku nic się nie zmieniło. Jest wojna i giną sportowcy, giną ich rodziny –powiedziała prezes PZP. W rosyjsko-ukraińskiej wojnie zginęło jak dotąd ponad 130 ukraińskich trenerów i sportowców.

Jędrzejczak wskazała łatwy sposób, by ocenić, którzy rosyjscy i białoruscy sportowcy nie popierają wojny na Ukrainie. – Jeżeli taki zawodnik podpisze deklarację, że nie popiera wojny, to też automatycznie sprzeciwia się temu, co się dzieje – stwierdziła.

Jędrzejczak: Sportowcy stracą na bojkocie igrzysk

Była pływaczka powiedziała, że ewentualny bojkot igrzysk będzie niekorzystny dla polskich sportowców. – Polska już bojkotowała w przeszłości igrzyska i zawodnicy wówczas dużo tracili. Oni szykują się także do tych zawodów 4-10 lat, a nawet całe życie. Chcą zdobyć medal, zrealizować swoje marzenia – mówiła Jędrzejczak.

Zdaniem prezes PZP w całej sprawie to właśnie medale są najistotniejsze. – Jeżeli będziemy sami bojkotować igrzyska, to najbardziej stratni będą zawodnicy, a to oni walczą o medale – podkreśliła.

W telewizji Polsat News była pływaczka wyjaśniła, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski przerzucił decyzję w sprawie startu rosyjskich i białoruskich zawodników na federacje sportowe. Opowiedziała, jak ta kwestia wygląda w Światowej Federacji Pływackiej. – Jest rekomendacja, żeby nie spieszyć się z tą decyzją i patrzeć na inne federacje – oznajmiła.

Jak podała Organizacja Narodów Zjednoczonych, tylko w 2022 roku podczas inwazji zginęło ponad siedem tysięcy ukraińskich cywili. Liczba ofiar wśród ukraińskich żołnierzy to 100 tys. zabitych i rannych.

Ukraiński rząd podjął już decyzję o bojkocie igrzysk.

