"Wygramy te wybory". Trzaskowski podał tylko jeden warunek

W poniedziałek Donald Tusk i Rafał Trzaskowski odwiedzili Białą Podlaską. Politycy Platformy Obywatelskiej przedstawiali swoje propozycje na jesienne wybory parlamentarne oraz krytykowali Prawo i Sprawiedliwość.

– Mieli pomóc Ukrainie, mieli pomóc głodującym państwom Afryki, mieli wykorzystać europejskie pieniądze na zorganizowanie tej logistyki, a jedyne efekty jaki uzyskali to potężny cios w interesy rolników, skonfliktowanie z UE, a od wczoraj mówi się o konflikcie z Ukrainą – dodał były premier odnosząc się do kryzysu zbożowego oraz decyzji rządu o wstrzymaniu importu produktów rolnych z Ukrainy.

Sposób na wygraną

Tymczasem Rafał Trzaskowski wskazywał na sposoby odniesienia wyborczego zwycięstwa przez PO. Jego zdaniem, będzie to możliwe, jeśli politycy partii będą w stanie nawiązać dialog z jak największą liczbą wyborców.

– Spotkania, które od miesięcy organizuje Platforma Obywatelska mają niebywałą zaletę, mianowicie są to spotkania otwarte. Jeżeli starczy nam czasu, bo być może w 2020 roku nie starczyło czasu. Jeżeli starczy nam czasu na taką otwartą rozmowę, to jestem przekonany, że wygramy te wybory – stwierdził wiceszef PO.

Trzaskowski kpi z PiS

Prezydent Warszawy kpił też z działań medialnych PiS. Jego zdaniem, służą one jedynie "mydleniu oczu" Polakom, "żeby nie zająć się prawdziwymi problemami".

– Nie wiem czy pamiętacie co PiS sobie wymyślił, że podobno ja wam chcę kazać jeść robaki. To brzmi oczywiście zabawnie dla każdego, kto się nie nabiera na manipulacje PiSowskie, tego typu bzdury – powiedział Trzaskowski.

– Natomiast, jeśli my się ich pytamy, co tak naprawdę chcą zrobić w momencie, kiedy w zbożu, tym technicznym, właśnie znajdują się robaki, albo co chcą zrobić, kiedy my chcemy bronić jakości naszej żywności – dodał polityk PO.

Czytaj też:

Trzaskowski wygrywa z Dudą. Złe wiadomości dla PiS-uCzytaj też:

Afera śmieciowa. Prokuratura bada decyzję Trzaskowskiego