Giertychowi puściły nerwy: Jesteście zwyczajnymi kolaborantami!

Znany ze ostrych ataków na Prawo i Sprawiedliwość Roman Giertych tym razem skrytykował symetrystów - dziennikarzy, którzy nie zapisali się ani do zwolenników Jarosława Kaczyńskiego, ani Donalda Tuska,

– Posłuchajcie, symetryści. Nie jesteście żadnymi symetrystami. Wy jesteście normalnymi sprzedawczykami! – mówi Giertych w swoim nagraniu zamieszczony na Tik Toku.

Na filmie widać, że były polityk nie był w stanie powstrzymać emocji. Giertych podnosi głos, a w pewnym momencie zaczyna niemal krzyczeć.

– Jeżeli ktoś pracuje w mediach i widzi włos i go roztrząsa, a nie widzi słonia, który depcze demokrację, praworządność, prawa obywatelskie, przyszłość nas wszystkich, który nas zadłuża, który niszczy nasz kraj, który niszczy gospodarkę, który wywołuje recesję, który kradnie nieustanie każdego dnia. Jeżeli tego nie widzicie to nie jesteście żadnymi dziennikarzami, nie jesteście żadnymi symetrystami. Jesteście zwyczajnymi kolaborantami i sprzedawczykami. Ktoś musiał wam, w oczy to powiedzieć i na mnie padło. Jak zwykle… – mówił wzburzony Giertych.

Start do Senatu?

Od kilku miesięcy krążą plotki o starcie Romana Giertycha w wyborach parlamentarnych. Były wicepremier miałby wystartować w wyborach do Senatu.

Mecenas otrzymał wsparcie od Szymona Hołowni, który wprost opowiada się za jego startem. Lider Polski 2050 stwierdził, że Giertych ma do tego prawo po tym, "co PiS zrobił jego rodzinie".

Giertych miałby skorzystać z paktu senackiego opozycji. Mecenas najprawdopodobniej wystartuje z własnego komitetu, a od opozycji lewicowo-liberalnej otrzyma "ciche" wsparcie polegające na tym, że nie zgłosi ona własnego kandydata w okręgu Giertycha. Dzięki temu zagraniu głosy opozycji nie podzielą się, a były szef Ligi Polskich Rodzin będzie miał większe szanse na zdobycie mandatu.

