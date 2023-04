Gdula znowu atakuje Polskę. "Manipulacja na wielu poziomach"

Zaledwie kilka dni temu poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula wywołał skandal – pisząc, że "Polska była tylko metaforycznie ofiarą" zbrodni niemieckich w czasie drugiej wojny światowej, a prawdziwymi ofiarami byli Żydzi. Wypowiedź posła skrytykowała m.in. jego partyjna koleżanka, poseł Anna Maria Żukowska.

W piątek polityk opublikował kolejny antypolski wpis. Tym razem poseł wskazuje, że chociaż Polacy stanowią najliczniejsza grupę wśród "Sprawiedliwych wśród narodów świata", to nie jest to duża liczba względem całej populacji Polski w 1939 roku.

"Liczba drzewek »Sprawiedliwi wśród narodów świata« a rozmiar populacji w 1939 (Top 5):

Holandia 0,067%

Litwa 0,035%

Belgia 0,021%

Polska 0,020%

Francja 0,009%" – podaje Gdula na Twitterze.

Przypomnijmy, że według danych ze stycznia 2022 r., wśród wszystkich osób wyróżnionych tym odznaczeniem przez Instytut Yad Vashem, Polacy stanowią najliczniejszą grupę. Odznaczonych zostało 7232 Polaków.

Wiceszef MSZ o wpisie Gduli

Kolejny atak na Polskę posła Lewicy skomentował wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński.

"Manipulacja na wielu poziomach. Przedwojenna populacja Polski to w ok. 2/3 Polacy, w ok. 1/3 inne narodowości. Ok. 6 mln polski obywateli zginęło – martwi nie mogli pomagać" – tłumaczy Jabłoński. "Ponadto w Polsce za pomaganie Żydom groziła kara śmierci dla całej rodziny; we Francji czy Holandii – nie" – dodaje polityk.

"Co więcej, wielu Polaków ratujących Żydów wciąż nie otrzymało tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na liście Jad Waszem brak m. in. Witolda Pileckiego, Aleksandra Ładosia, Stefana Ryniewicza i wielu innych" – wymienia dalej wiceminister. "Bohaterów było znacznie więcej niż 7,2 tys. z listy Jad Waszem" – dodaje.

