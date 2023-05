Śpiewak o Wojewódzkim: TVN wyhodował potwora

W nowym odcinku podcastu "Wojewódzki&Kędzierski" gościem był politolog i historyk z UKSW prof. Antoni Dudek. Jednym z wątków rozmowy była nasilająca się w Polsce polaryzacja polityczno-społeczna i związane z nią podziały.

Prof. Dudek stwierdził, że obecna sytuacja, w której wciąż dominują dwie formacje – PiS i PO – nie jest niebezpieczna. Wskazał, że niebezpieczeństwo nastąpiłoby wtedy, jeśli w Sejmie dominowałyby dwie, skrajne siły – partia Razem oraz Konfederacja.

– To ja już wybiorę Konfederację, bo oni przynajmniej nie będą grzebali tak bardzo w moich podatkach – stwierdził niespodziewanie Kuba Wojewódzki.

Jednocześnie w tej samej audycji Wojewódzki sugerował, że Konfederacja to partia o charakterze antysemickim, wokół której gromadzą się głównie młodzi mężczyźni, niepotrafiący poradzić sobie w obecnych realiach. W przeszłości showman związany z TVN wielokrotnie ostro krytykował formację, którą współtworzą m.in. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak.

Śpiewak ostro o Wojewódzkim

"Wojewódzki znany z kryminalnych reklam alko i promowania patologii mówi, że będzie głosować na Konfederację jeśli do wyboru będzie Razem, bo to lepsze dla jego portfela. Woli ruskie onuce, batożenie gejów i zakaz aborcji niż wyższe podatki dla bogatych. TVN wyhodował potwora" – tak słowa Wojewódzkiego, które w środę są szeroko komentowane w mediach społecznościowych, ocenił aktywista miejski Jan Śpiewak.

Przypomnijmy, że to Śpiewak zawiadomił prokuraturę o tym, że dwie osoby publiczne reklamują alkohol w mediach społecznościowych. Aktywista chce, by zapłaciły one wysoką grzywnę. Rezultatem jest akt oskarżenia wobec celebryty Kuby Wojewódzkiego oraz biznesmena Janusza Palikowa. Prokurator oskarżył ich o reklamowanie alkoholu w mediach społecznościowych.

