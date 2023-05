Poseł KO szokuje: "Je**ć PiS" to przewodnie hasło mojej misji politycznej

Dziennikarze stacji TVP3 Opole zapytali posła klubu Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego, czy parlamentarzyście wypada jeździć samochodem oklejonym ośmioma gwiazdami, symbolizującymi "je**ć PiS". Hasło jest promowane przez opozycję od 2020 r.

– Każdy mój pojazd posiada napis "je**ć PiS", bo dokładnie to oznacza te osiem gwiazdek. Jest to hasło przewodnie mojej misji politycznej i utożsamiam się z nim w stu procentach – oznajmił poseł Zembaczyński.

Wcześniej polityk KO nazywał publicznie swoich przeciwników politycznych, m.in. wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepę, "szczurami".

Wulgarne hasła

W 2020 r., kiedy opozycja zaczęła "promować" wulgarne hasło "je**ć PiS", politycy Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie używali symbolu ośmiu gwiazdek. – Osiem gwiazdek to jest osiem gwiazdek. Nie mam nic przeciwko gwiazdkom. Każdy może mieć własne skojarzenie – tłumaczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W przeszłości poseł Witold Zembaczyński był krytykowany za swoje skandaliczne zachowanie w przestrzeni publicznej i polskim parlamencie. – Jak słucham tej debaty w wykonaniu tej części sali, to jestem w pełni przekonany, tak już ostatecznie, że najlepsza część PiS zginęła w katastrofie smoleńskiej. Polityka zagraniczna jest dzisiaj pisana cyrylicą, a będzie finansowana za chińskie pieniądze – mówił deputowany KO w trakcie jednego z wystąpień sejmowych.

Tusk atakuje PiS

W czwartek podczas spotkania z wyborcami w Sulechowie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ostro zaatakował polityków PiS. – Od dłuższego czasu, od ładnych kilku lat żyjemy w państwie, którego władza promuje przemoc. (...) My żyjemy dzisiaj w kraju, gdzie władza nie tylko promuje przemoc w różnej postaci, nie tylko każdego dnia, tygodnia demonstruje pogardę wobec słabych. Naprawdę nie ma w tym przypadku, że w Polsce jest coraz mniej powietrza dla tych słabszych – mówił były premier.

– Na różne sposoby rozczytuje się ten skrót partii rządzącej. Jeśli dzisiaj powiemy, że PiS to jest "Patologia i Sitwa" to nie wymaga już żadnego uzasadnienia. To jest patologia i sitwa – stwierdził szef PO.

