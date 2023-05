Jakoś to będzie

Spode łba II Ciekawą informacją podzielił się w trakcie wywiadu radiowego wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Oświadczył, że kryteria ocen tegorocznych matur zostały obniżone aż o 30 proc. Wynika to, zdaniem ministra, z obniżenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Zdawać by się mogło, że egzaminy – a zwłaszcza egzamin maturalny – powinny raczej sprawdzać umiejętności zdających niż dostosowywać się do nich. Jest to jednak opinia nieżyciowa – zwłaszcza kiedy matury odbywają się w roku wyborczym, a tegoroczni maturzyści mogą już uczestniczyć w głosowaniu.