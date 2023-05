"Nikt Węgrów nie zmusza". Czechy odpowiadają na słowa Orbana

– Bizancjum, Karol Wielki, Otton, Napoleon i Hitler - oni wszyscy marzyli, choć w inny sposób, o jedności Europy – powiedział Viktor Orban w piątek w węgierskiej miejscowości Veszprem.

Porównanie integracji europejskiej do planów wodza III Rzeszy odrzucił czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský, który zaznaczył, że nikt nie zmusza Węgier do członkostwa w Unii Europejskiej.

– Nikt nie zmusza Węgrów do bycia częścią tej wspólnoty, jeśli czują się tak niekomfortowo – powiedział szef MSZ Czech podczas debaty w krajowej telewizji.

Jourova o Orbanie: Cierpi reputacja Węgier

Zdaniem wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej, która również uczestniczyła w dyskusji, przez tego typu wypowiedzi Orbana cierpi reputacja Węgier. Zapytana, czy nadal uważa Węgry za kraj demokratyczny, odpowiedziała, że od dawna ma co do tego "poważne wątpliwości".

Komisarz podkreśliła jednak, że pomimo retoryki Orbana część węgierskich dyplomatów wciąż jest otwarta na ewentualny kompromis w kwestiach wymagających jednomyślnego głosowania na poziomie UE, takich jak sankcje.

– Są też profesjonalni i pracowici węgierscy urzędnicy, którzy negocjują z nami wprowadzenie reform w sądownictwie czy zamówieniach publicznych – powiedziała Jourova. Jej zdaniem ich podejście to dowód na to, że rząd w Budapeszcie "desperacko potrzebuje pieniędzy".

W Brukseli spotykają się w tajemnicy?

Wiceprzewodnicząca KE dodała, że niektórzy węgierscy studenci, nauczyciele czy organizacje odwiedzające ją w Brukseli "chcą zachować te spotkania w tajemnicy", w związku z czym unikają robienia sobie jakichkolwiek zdjęć w obawie przed reperkusjami w kraju.

Węgry są członkiem UE od 1 maja 2004 r. Przystąpiły do Wspólnoty razem z Polską, Czechami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowacją, Słowenią, Cyprem i Maltą. Było to największe w historii rozszerzenie Unii.

