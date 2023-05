Kto za Łukaszenkę? Padają dwa nazwiska

Państwowa agencja informacyjna BiełTA poinformowała, że premier Roman Gołowczenko odczytał list od Łukaszenki podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi, który przypada na drugą niedzielę maja.

Łukaszenka po raz pierwszy w swojej długiej prezydenturze nie wygłosił przemówienia 9 maja w Mińsku z okazji Dnia Zwycięstwa. To było ostatnie wydarzenie, kiedy widziano go publicznie – zwraca uwagę agencja Reutera. Według opozycyjnego serwisu informacyjnego Euroradio Łukaszenka został w sobotę zabrany do elitarnej mińskiej kliniki. Cytowany przez rosyjskie media członek Dumy Państwowej Konstantin Zatulin powiedział, że Łukaszenka "po prostu zachorował i prawdopodobnie potrzebuje odpoczynku". Pojawiają się jednak informacje, że dyktatora otruto.

Kto za Łukaszenkę?

Ta sytuacja rodzi spekulacje dot. ewentualnego następcy Łukaszenki jako przywódcy kraju. "W przypadku wakatu na stanowisku prezydenta Białorusi, zastępuje go, zgodnie z art. 88 konstytucji Białorusi, spiker Rady Republiki, czyli wyższej izby białoruskiego parlamentu. Obecnie Radzie Republiki przewodniczy Natallja Kaczanawa. Kaczanawa w latach 2016-2019 była szefową administracji prezydenta. Jak głosi plotka to ona miała namówić Łukaszenkę na narysowanie wyniku w okolicach 80 proc. (czym to się zakończyło wszyscy wiemy). I zdecydowanie nie jest to prozachodni polityk" – wskazuje w serii twitterowych wpisów analityczka PISM ds. wschodnich, Anna Maria Dyner.

Tymczasem portal Fakt zaznacza, że w 2021 r. Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret "o ochronie suwerenności i ustroju konstytucyjnego". W dokumencie zapisano, że w przypadku śmierci głowy państwa władza w kraju przejdzie w ręce sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Obecnie funkcję tę pełni gen. Aleksandr Wolfowicz. – To człowiek urodzony w Rosji, który ukończył jeszcze za czasów Związku Radziedzkiego tzw. Kremlówkę, czyli Moskiewską Wyższą Szkołę, elitarną wojskową rosyjską uczelnię – tak o Walfowiczu mógł jakiś czas temu białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka.

