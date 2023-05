Premier: "Solidarność" to słowo klucz w polityce społecznej rządu PiS

"Solidarność to słowo klucz w polityce społecznej rządu Prawo i Sprawiedliwość. To wdzięczność dla naszych babć i dziadków za to, co zrobili dla nas osobiście, całego społeczeństwa i Polski. Wyrazem tej wdzięczności jest program Senior Plus, który rozszerzamy!" – poinformował szef rządu za pośrednictwem Facebooku.

Morawiecki wskazał też, że rząd przyjął projekt ws. "czternastki". "Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt zakładający, że 14. emerytura będzie stałym świadczeniem, przyznawanym co roku wszystkim emerytom i rencistom".

"Dodatkowo przeprowadzamy największą w historii waloryzację rent i emerytur oraz wprowadziliśmy emeryturę bez podatku do 2500 zł i listę darmowych leków refundowanych, których paletę będziemy rozszerzać o nowe kategorie wiekowe najpóźniej od 1 stycznia 2024 r. Dzięki uszczelnieniu podatków i naprawie finansów publicznych przeznaczamy rekordowe środki z budżetu państwa dla naszych kochanych seniorów" – podkreśla polityk.

Mateusz Morawiecki przekonuje, że PiS jest partią wiarygodną, co pokazują kolejne działania. "W polityce liczy się wiarygodność, a w jesieni życia – pewność, troska, spokój i bezpieczeństwo. Solidarność międzypokoleniowa musi się manifestować w realnych krokach. Działaniach, które rząd PiS wykonał już kilka lat temu i które będziemy kontynuować i rozszerzać!" – czytamy we wpisie premiera.

Nowe propozycje PiS

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku podatnicy będą musieli finansować świadczenie, ale nie w wysokości 500, tylko 800 złotych.

– Druga sprawa: bezpłatne leki od 65. roku życia. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych. Można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji – zapowiedział prezes PiS. Kaczyński zapowiedział też darmowe autostrady dla aut osobowych.

