Jasna Góra. Kard. Müller: Modlę się, by Polacy nie dali się zwieść fałszywym ideologiom

Niemiecki kapłan był jednym z najbliższych współpracowników zmarłego pod koniec ubiegłego roku papieża Benedykta XVI i prefektem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. To kolejna wizyta kardynała w Sanktuarium, bo jak podkreśla, zawsze chętnie tu wraca. Teraz prowadzi rekolekcje dla kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym.

– Chętnie przybywam do Częstochowy, do Matki Bożej Częstochowskiej. Trzeba podkreślić, że Maryja jest obecna na całym świecie, Ona jest dla nas Orędowniczką, która działała w przeszłości, ale działa też patrząc na przyszłość. Jest Wspomożycielką wiernych, dlatego chętnie tu przyjeżdżam. Proszę Ją, by wspierała Kościół na całym świecie i aby dalej prowadziła nas w przyszłość z Chrystusem – mówił kard. Gerhard Müller.

Modlitwa za Polskę i Polaków

Kard. Müller podkreślił też, że w narodowym sanktuarium Polaków podejmuje szczególną modlitwę za Polskę, byśmy zachowali swoją wiarę. – Chciałbym prosić Matkę Bożą, przy Jej Cudownym Obrazie, o wszelkie potrzebne łaski dla Polski. W sposób szczególny o to, aby Polacy uświadomili sobie, że Ona jest tą, która prowadzi nas do Chrystusa, i która jest bardzo ważna, i żeby przez Jej wstawiennictwo Polacy zachowali wiarę i nie dali się zwieść jakimś fałszywym ideologiom, które są niebezpieczeństwem – zaznaczył purpurat.

Kard. Gerhard Müller razem z abp. Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim, na zaproszenie którego przybył do Częstochowy, celebrowali w Kaplicy Matki Bożej Mszę św. – Będąc w Częstochowie nie wyobrażam sobie nie być na Jasnej Górze, w centrum polskiej duchowości. Cieszę się, że mogę tu sprawować Mszę św. – mówił kardynał. Dodawał, że Maryja jest Matką Kapłanów i Jej poleca nowe powołania oraz przyszłych duchownych.

