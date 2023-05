Kukiz: Nie interesują mnie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, tylko moje postulaty

Na antenie radia RMF FM poseł Paweł Kukiz mówił o swoich relacjach z Prawem i Sprawiedliwością i o konflikcie z niektórymi posłami Suwerennej Polski.

Kukiz'15 na listach PiS-u?

Szef koła poselskiego Kukiz'15 zapowiedział, że jego następne rozmowy z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim prawdopodobnie zakończą się ustaleniem warunków startu polityków Kukiza z list PiS.

Dziennikarz Robert Mazurek zapytał gościa o porozumienie programowe między nim a PiS-em, które politycy mają zawrzeć przed wyborami. – Jeżeli PiS pomoże wprowadzić postulaty referendów, zmiany ordynacji wyborczych, sędziów pokoju i upodmiotowi obywateli, to pomogę tej partii. Każdej partii pomogę, która będzie chciała takie postulaty wprowadzić – powiedział polityk.

– Muszę też wiedzieć, czego będzie się domagało ode mnie Prawo i Sprawiedliwość. Nietrudno zgadnąć – głosowania wspólnego. Ja jestem o tyle wygodnym partnerem dla tej partii, że nie mam żadnych oczekiwań w zakresie spółek Skarbu Państwa, urzędów, ministerstw – mnie interesują tylko i wyłącznie postulaty – mówił Kukiz. – Jak na razie Kaczyński jest jedynym politykiem, który do tej pory zrealizował praktycznie wszystkie zobowiązania względem mnie – dodał.

Konflikt z Suwerenną Polską

Dziennikarz poprosił, by gość odniósł się do wypowiedzi posła Suwerennej Polski Piotra Ciepluchy, który niedawno krytycznie wyrażał się o Kukizie podczas konferencji. – Boją się o utraty miejsc w Sejmie, boją się utraty wpływu, tam jest o każde miejsce bitwa. Gdyby doszło do porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością, a ja startowałbym z Opola, to w ciężkiej sytuacji jest poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski, który również startuje z tego okręgu.

Prowadzący nadal dopytywał o źródło niechęci niektórych posłów Suwerennej Polski do Kukiza. Były muzyk stwierdził, że chodzi o pieniądze. – Jak ich nie będzie w Sejmie, to nie będą mogli dalej kombinować przy funduszach sprawiedliwości, Lasach Państwowych i tym podobnych rzeczach. Wiedzą doskonale, że ja mam zupełnie inne podejście do polityki, jestem pryncypialny. Zależy mi tylko i wyłącznie na postulatach, im – na kasie – ocenił Kukiz.

"Kukiz na wojnie z Ziobrą". Media: To kolejny warunek Pawła Kukiza