"Miarka się przebrała". Opozycja składa wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON

– Chciałoby się powiedzieć: miarka się przebrała. Wczorajsze zachowanie pana ministra Błaszczaka, to, w jaki sposób uciekł z posiedzenia komisji, na której miał złożyć, zgodnie ze swoimi obowiązkami, wyjaśnienia dotyczące tego, co działo się w polskiej przestrzeni publicznej i zaniechań ministra obrony narodowej, tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że wniosek o wotum nieufności dla szefa MON jest konieczny – powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Borys Budka wystąpił na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie wraz z szefem klubu Lewicy Krzysztofem Gawkowskim.

Błaszczak odmówił złożenia wyjaśnień

W czwartek wicepremier Mariusz Błaszczak pojawił się na posiedzeniu połączonych komisji obrony narodowej i służb specjalnych, ale odmówił składania wyjaśnień, co zdenerwowało polityków opozycji. Wcześniej szef MON wystąpił w sali plenarnej Sejmu. – Ze zdziwieniem przyjąłem wiadomość, że posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się przedstawienia informacji w sprawie szczątków rosyjskiej rakiety, odnalezionych pod Bydgoszczą. (...) Zaskoczyło mnie to, że domagają się przedstawiania klauzulowanych informacji na otwartym posiedzeniu Sejmu. Być może to po prostu głupota, a być może celowe działanie, aby dostarczyć prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi newralgiczne informacje dotyczące polskiego systemu bezpieczeństwa – powiedział.

– Spójrzmy prawdzie w oczy. Opozycji nie interesują wyjaśnienia w sprawie szczątków rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Zapowiedzieliście wniosek o wotum nieufności, nie czekając na informacje. Was interesuje, jak zwykle, robienie politycznej hucpy z parlamentu i bezpieczeństwa Polski – stwierdził polityk PiS.

Budka: Trzeba mieć honor i odwagę

– Minister obrony narodowej musi wykazywać się podstawowymi cechami. Trzeba mieć honor i odwagę. Mariusz Błaszczak, atakując polskich oficerów i generałów, kłamiąc na ich temat, okazał się człowiekiem bez odwagi – oznajmił na piątkowej konferencji w Sejmie Borys Budka.

– Przygotowaliśmy wspólnie z klubem Lewicy wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka, przedstawimy go pozostałym ugrupowaniom opozycyjnym, licząc, że podpisy naszych przyjaciół z opozycji znajdą się pod tym wnioskiem. Mamy nadzieję, że Sejm wkrótce zajmie się tym wnioskiem – poinformował szef klubu KO. – Minister Błaszczak cztery miesiące szukał rakiety, (...) zwalił winę na żołnierzy, uciekł z Komisji Obrony Narodowej i dzisiaj jest pośmiewiskiem, nie politycznym, ale społeczno-państwowym – stwierdził Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

