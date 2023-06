Jaki: Doradzam wszystkim po naszej stronie docenić przeciwnika

W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł marsz zwołany przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Wydarzenie było wielkim sukcesem frekwencyjnym opozycji. Politycy PO, na czele z byłym premierem Donaldem Tuskiem, przekonują, że udział w wydarzeniu wzięło nawet pół miliona osób (padają też liczby 700 tys. uczestników, czy nawet miliona). Jednak według nieoficjalnych szacunków policji, było to od 100 do 150 tys. osób. Natomiast lider Polski 2050 Szymon Hołownia stwierdził, że uczestników było 200-300 tys.

Jaki: Zalecam pokorę

O sukces opozycji pytany był europoseł Patryk Jaki w rozmowie z Radiem Plus. –Na pewno oceniając ten marsz, myślę, że ja bym doradzał wszystkim, szczególnie po naszej stronie, to co jest bardzo ważne dla sportowców, doceniać przeciwnika, pokora, bo ci ludzie, którzy nie wykazują się pokorą wobec przeciwnika, często przegrywają, mimo że są faworytami– powiedział Patryk Jaki w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.

– Ale po drugie nie popadałbym też w jakąś histerię, która jest po stronie opozycji, że ten marsz pokazuje, że oni już wygrali, dlatego że bez względu na to, czy policja mówi, że 150 tysięcy, opozycja mówi, że znacznie więcej, a rozmawia pan np. ze skromnym posłem, który w ostatnich wyborach tylko w jednym okręgu na jednej liście miał ponad ćwierć miliona głosów – kontynuował europoseł.

Następnie Jaki zaapelował o skromność, docenienie miary i prawidłową ocenę skali wydarzenia.

Tusk: Nic nie będzie takie samo

W poniedziałek, 5 czerwca rano Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej, na której podsumował niedzielny marsz w Warszawie. – Wszyscy zobaczyli, że jest duża szansa, by zmienić sytuację w Polsce. Mam wrażenie, że PiS od wczoraj rozumie, że nie ma mowy o bezkarności i braku odpowiedzialności. I że przeciwko takiej masie ludzi nie można już bezkarnie czynić zła – powiedział przewodniczący PO, cytowany przez portal Onet.pl. – Mam nadzieję, że tej lekcji już nikt nie zlekceważy – dodał.

– Po tym dniu już nic nie będzie takie samo w polskiej polityce przez najbliższe miesiące – stwierdził Tusk.

