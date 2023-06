Celebryci nie lubią PiS

Przez PiS nie można mieć marzeń

Absolutnie nie przeszkadza to jednak, by wciąż na nowo „zachwycać” się ich antyrządowymi mądrościami. A w te – przy okazji marszu Donalda Tuska i spółki – minione dni obrodziły. Przyznam, że gdyby chcieć zebrać je wszystkie, mogłoby nie starczyć tygodnika, tak więc autorka dokonała nie lada poświęcenia, aby wybrać dla państwa te najbardziej smakowite. Zacznijmy więc od Martyny Wojciechowskiej, która niestety nie uczestniczyła w pochodzie ciałem, ale za to duchem jak najbardziej. „Jestem w kolejnej podróży, w trakcie realizacji programu KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA. Ale to w Polsce dzieją się teraz rzeczy najważniejsze. 4. czerwca w Warszawie, na wczorajszym MARSZU WOLNOŚCI, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów było PÓŁ MILIONA LUDZI.