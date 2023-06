Wielka Brytania: W najbliższych dniach ma dojść do "poważnego ataku" ukraińskiej armii

Zdaniem Tobiasa Ellwooda, w najbliższych dniach Ukraińcy powinni przeprowadzić "poważny atak w tej lub innej części Donbasu”. Szef komisji obrony brytyjskiego parlamentu przestrzega także zachodnich obserwatorów przed zbytnim optymizmem, co do ukraińskiej ofensywy i posługiwaniem się w swoich analizach schematem zakładającym tezę, że "Ukraina uderzy i wszystko skończy się bardzo szybko". Wypowiedź Ellwooda przytacza brytyjska stacja Sky News.

Ellwood dodał, że armia ukraińska prowadzi "operacje sondujące i formujące”, a "główne siły ukraińskiej armii są nadal w rezerwie, gotowe do tego pojedynczego ataku".

– Rosjanie nie wiedzą, gdzie to będzie, ale widzimy że między Grupą Wagnera regularnymi oddziałami rosyjskiej armii dochodzi do konfliktu. To potęguje chaos – powiedział brytyjski polityk.

Ellwood wezwał także zachodnich sojuszników Ukrainy do dostarczenia jej większej ilości czołgów, myśliwców F-16 i pocisków dalekiego zasięgu.

Ukraińska ofensywa

Siły Zbrojne Ukrainy oficjalnie nie ogłosiły rozpoczęcia kontrofensywy, ale doniesienia z frontu dają niemal pewność, że zapowiadana od tygodni ofensywa rozpoczęła się. Zgodnie z potwierdzeniem 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej, Siły Zbrojne Ukrainy posunęły się ponad 1 km w głąb linii frontu w okolicach Bachmutu.

W ciągu ostatnich kilku dni Siły Zbrojne Ukrainy ogłosiły wyzwolenie kilku osiedli w obwodzie zaporoskim i donieckim. Ukraińska armia odbiła m.in. Makarivkę, Błagodatne, Neskuczne i Storozhove.

Źródła rosyjskie donoszą o ukraińskiej aktywności w obwodzie ługańskim. Rzecznik prasowy ukraińskiego wschodniego zgrupowania sił zbrojnych pułkownik Serhij Czerewaty zauważył, że Ukraińcy posunęli się na obszarach odcinku bachmuckiego.

Ministerstwo Obrony Rosji i inne źródła rosyjskie twierdziły, że wojska ukraińskie przeprowadzały ataki na pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego, zwłaszcza w rejonie Wielkiej Nowosiłki.

