Pomysł PiS przegłosowany w Sejmie. Gasiuk-Pihowicz: Popełniłam błąd

W czwartek w Sejmie mała miejsce gorąca dyskusja na temat zaproponowanego przez Unię Europejską systemu relokacji uchodźców. Przypomnijmy, że w minionym tygodniu kraje UE osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami. Polska i Węgry głosowały przeciw, podczas gdy Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja wstrzymały się od głosu.

Politycy Zjednoczonej Prawicy zdecydowanie sprzeciwiają się zaproponowanym przez Brukselę rozwiązaniom.

– Co to jest Komisjo Europejska? Nie będą nam komisarze z Brukseli czy z Berlina dyktować, co mamy robić, jak mamy chronić nasze granice – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia na sejmowej mównicy. – Trzeba wiedzieć, kiedy w interesie polskiej racji stanu trzeba powiedzieć swoim sojusznikom "nein", a nie tylko "danke" albo "spasiba" – dodał.

Uchwała ws. uchodźców

Aby wyrazić swoją dezaprobatę wobec nowego systemu relokacji uchodźców, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało stosowną uchwałę, w której stwierdzono, że "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej mechanizmów przymusowej relokacji nielegalnych migrantów". Dokument został poddany pod głosowanie w trakcie obecnego posiedzenia Sejmu.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 242 posłów, pięciu posłów było przeciwko, a 34 wstrzymało się od głosu. 179 posłów, w tym prawie cały klub Koalicji Obywatelskiej – 121 osób – nie wzięło udziału w głosowaniu.

Jak zwrócił uwagę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, w ramach Koalicji Obywatelskiej uchwałę poparła tylko posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Przeciwko przyjęciu uchwały opowiedzieli się Klaudia Jachira, Franciszek Sterczewski, Tomasz Aniśko i Małgorzata Tracz.

Poseł przeprasza

Tymczasem poseł KO zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym informuje, że głosowanie za uchwałą PiS było pomyłką. Kamila Gasiuk-Pihowicz złożyła uwagę do protokołu głosowania.

"Przy głosowaniu uchwały nt. relokacji popełniłam błąd. Przed wyjęciem karty omyłkowo wybrałam ZA. Złożyłam już uwagę do protokołu. Ta uchwała to gra na emocjach, chwytanie się brzytwy tonącego PiS. Strachem znowu nie wygrają" – napisała poseł na Twitterze.

