"Zablokowanie planów Brukseli". Politolog o propozycji Kaczyńskiego

Sejm przyjął w czwartek uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów i zobowiązał rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej.

Podczas swojego wystąpienia z sejmowej mównicy lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział także zorganizowanie referendum w sprawie przyjmowania uchodźców.

– Nie zgodzimy się na to, nie zgadza się na to także naród polski; ta kwestia musi być przedmiotem referendum, i my to referendum zorganizujemy – zapowiedział Kaczyński.

Opozycja zgodne skrytykowała pomysł, wskazując, że organizowanie głosowania w tej sprawie jest bezcelowe, ponieważ zdecydowana większość Polaków opowiada się przeciwko narzucaniu Polsce obowiązku przyjmowania uchodźców.

Wzmocnienie pozycji rządu

O komentarz do kwestii przeprowadzenia referendum został poproszony politolog z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Jak ocenił ekspert, wyraźny sprzeciw Polaków wobec planów Brukseli w kwestii migracyjnej mogłoby pokrzyżować plany UE i jednocześnie wzmocnić mandat rządowy w przyszłych negocjacjach dotyczących spraw związanych z migracją ekonomiczną.

– Ponieważ opozycja parlamentarna nie wzmocniła rządu w negocjacjach, postawiono na rozwiązanie takie jak referendum, które wyposaży rządzących w mocny mandat społeczny – stwierdził politolog na antenie Polskiego Radia 24.

– Jeśli naród w referendum wyrazi swoją wolę, na przykład odrzuci unijny przymus, to nawet inny politycznie parlament nie będzie mógł twierdzić, że przyjmując warunki przymusowej relokacji, realizuje wolę obywateli – dodał prof. Żurawski vel Grajewski.

Kiedy referendum?

Politolog wskazał, że kwestia terminu referendum zależy też w pewnej mierze od szybkości, z jaką Bruksela będzie chciała przeforsować nowy system relokacji uchodźców.

– To z kolei może wywołać parcie na szybkie referendum w Polsce. Logiczne byłoby, ze względu na oszczędności budżetowe, aby referendum przeprowadzić przy okazji wyborów parlamentarnych, ale to dopiero na jesieni, czyli to termin odległy od zamierzonych, poprzez relokację migrantów, celów większości państw unijnych – powiedział.

