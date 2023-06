"Oskarżam was". Tusk: Kaczyński i Morawiecki, odpowiecie za to

W najbliższą sobotę 24 czerwca w Bogatyni odbędzie się druga konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem w czwartek lider Platformy Obywatelskiej przyjechał do Jeleniej Góry, aby przekonywać tamtejszych mieszkańców do pozbawienia PiS władzy w drodze wyborów.

Wina PiS

Tusk przekonywał, że fatalna sytuacja kopalni Turów w Bogatyni to wina polityków PiS. Powoływał się przy tym na opinię ekspertów, którzy mieli stwierdzić, że "koszty złodziejstwa, koszty korupcji, nieudolności, cwaniactwa związane tylko z elektrownią i kopalnią w Turowie, to między 3 a 5 miliardów złotych".

Lider PO powiedział, że obecne rządy PiS to "tylko krótki, przykry incydent". Zaapelował także do mieszkańców Jeleniej Góry, aby w sobotę udali się do Bogatyni i zadali politykom PiS "krótkie, proste pytania".

– W sobotę Kaczyński będzie do was przemawiał i pewnie pan Morawiecki też, właśnie w Bogatyni. Pojedźcie tam i nie musicie trąbić, nie musicie gwizdać, nie musicie krzyczeć. Zadajcie im tylko te krótkie, proste pytania: dlaczego Polska musiała płacić dziesiątki i setki milionów złotych kar? Dlaczego nie potrafiła ta władza wykonać w sumie prostego procesu przygotowania do odnowienia i poszerzenia koncesji? Dlaczego naraża na straty kopalnie, elektrownie i całą Polskę? – powiedział.

Nieszczęście Bogatyni

Lider PO przekonywał, że Bogatynia "nie zasłużyła na rządy łajdaków". Jego zdaniem, "nie ma żadnego powodu, żebyśmy znosili jeszcze dłużej niż tych kilka miesięcy rządy takich gości". Dodał także, że nieszczęście Bogatyni "ma na imię PiS".

– Miejcie odwagę powiedzieć im głośno: przeproście i spadajcie, bo w waszym interesie jest, żeby więcej rządów PiS-u nie było ani w Bogatyni, ani w województwie dolnośląskim, ani w Polsce – powiedział.

