"Idziemy po nich!". Polityk PO zachwycony wynikami nowego sondażu

Sondaż zamówiony przez portal "Gazety Wyborczej" przynosi zaskakujące wyniki. Koalicja Obywatelska zrównała się poparciem z Prawem i Sprawiedliwością, co wprawiło polityków partii Donalda Tuska w zachwyt. Pozostałe partię notują wyniki wyraźnie słabsze, niż w badaniach innych pracowni. Ogółem w Sejmie znalazłyby się 4 ugrupowania.

Wyniki najnowszego sondażu

Według badania Kantar Public dwie największe partie w Sejmie mają obecnie po 32 proc. poparcia. Oba ugrupowania zwiększyły swoje wyniki, przy czym partia Donalda Tuska może pochwalić się wzrostem notowań o 4 pkt. proc., a PiS jedynie o 1 pkt proc.

Pozostałe partie znajdują się wyraźnie za dwójką liderów. Trzecie miejsce na podium zajęły ex aequo Konfederacja i Trzecia Droga z wynikiem 7 proc. poparcia, przy czym należy zaznaczyć, że koalicja wyborcza Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni nie weszłaby do Sejmu z powodu nieprzekroczenia wymaganego progu wyborczego wynoszącego 8 proc. Ostatnie miejsce w Sejmie przypadło za to Lewicy, która zgromadziła 6 proc. poparcia. Na AgroUnię chce głosować 1 proc. respondentów. Z kolei Porozumienie nie otrzymało żadnego poparcia wśród badanych.

Tymczasem 15 proc. uczestników badania wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Deklarowana frekwencja wyniosła 74 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 16-21 czerwca na reprezentatywnej próbie 978 Polaków.

Grabiec zachwycony

Wyniki sondażu skomentował w mediach społecznościowych rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Polityk nie krył swojego zadowolenia.

"Idziemy po nich! W sobotę o 13.00 we Wrocławiu pokażmy naszą siłę. KO: PiS 32: 32" – napisał na Twitterze odnosząc się do planowanego na sobotę wiecu PO w stolicy Dolnego Śląska.

