Szynkowski vel Sęk: Unia Europejska przegrywa z USA

W kwietniu Parlament Europejski przegłosował przepisy rozszerzające unijny system handlu emisjami (ETS) na budynki mieszkalne i transport (w tym dla lotnictwa i gospodarki morskiej) oraz mechanizm dostosowywania cen na granicach z emisjami dwutlenku węgla. Jednocześnie ustanowiono Społeczny Fundusz Klimatyczny na rzecz walki z ubóstwem energetycznym.

– Unia Europejska przegrywa konkurencję z USA. Najubożsi obywatele są ofiarami polityki klimatycznej, która nie bierze pod uwagę wielu aspektów. Okazało się, że jest już kilka państw, które wyrażają negatywne zdanie wobec argumentacji UE. Jeszcze rok temu tego typu debata w ogóle nie byłaby możliwa – powiedział w środę w programie "Jedziemy" na antenie TVP Info Szymon Szynkowski vel Sęk. I podkreślił, że problem ten konsekwentnie podnosi premier Mateusz Morawiecki na Radach Europejskich.

"Bardzo ważny argument"

Minister ds. Unii Europejskiej odniósł się także do tematu relokacji migrantów. Przypomnijmy, że na początku czerwca ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich UE zgodzili się na tzw. pakt migracyjny (przeciwko były Polska i Węgry, podczas gdy Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja wstrzymały się od głosu). Zgodnie z porozumieniem, państwa Wspólnoty Europejskiej albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają kontrybucję (w wysokości 20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta) na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami.

– Nie zgodzimy się na to. Nie zgadza się na to także naród polski. Ta kwestia musi być przedmiotem referendum. I my to referendum zorganizujemy – zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– Po pierwsze – takie referendum rozstrzyga sprawę niezależnie od tego, jaki będzie rząd, niezależnie od wyniku wyborów. I to jest bardzo ważny argument – wyjaśnił minister Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Konstytucja mówi, że naród sprawuje władzę za pomocą swoich przedstawicieli, bądź bezpośrednio. I właśnie drogą bezpośrednią może być referendum – zauważył polityk.

