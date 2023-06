"Takie obrazki nas ośmieszają". Zgorzelski komentuje zdjęcie Kaczyńskiego i Morawieckiego

Rada Ministrów przyjęła we wtorek kilka projektów ustaw. Najważniejszym z nich jest propozycja nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus od 1 stycznia 2024 r.

Na profilu kancelarii premiera pojawiło się kilka fotografii pokazujących wtorkowe posiedzenie rządu. Jedna z nich przedstawia siedzących u szczytu stołu premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. I właśnie to zdjęcie stało się powodem kpiących komentarzy autorstwa polityków opozycji.

Zgorzelski komentuje

Do sprawy odniósł się w czwartek wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. Jego zdaniem, to jedno zdjęcie pokazuje, że w Polsce "instytucje i wartości są całkowicie ignorowane i skopane". Sama zaś fotografia "ośmiesza" kraj i polskie społeczeństwo.

– Polacy wiedzą kto w rządzie Morawieckiego jest premierem, wiedzą, że to jest Jarosław Kaczyński. Ale te obrazki idą w świat i pokazują kolejną, przekroczoną granicę, w niszczeniu instytucji. Rząd, Rada Ministrów to instytucje konstytucyjne. Takie obrazki nas ośmieszają – stwierdził w programie "Graffiti" Polsatu News.

Walka z Konfederacją

Polityk komentował również polityczną walkę Konfederacji z Trzecią Drogą o głosy wyborców. Zdaniem Zgorzelskiego, zwycięstwo partii Mentzena i Bosaka będzie oznaczało dla rolników zwiększenie podatków.

– Szanowni rolnicy, nie przesłyszeliście się. Konfederacja ma w swoim programie nakładanie na was podatków. Kiedy jest susza, kiedy plany będą mniejsze, kiedy dzisiaj mamy sytuację, że nadwyżka zboża jeszcze nie wyjechała z kraju, to słyszymy, że są partie, które chcą na rolników nakładać podatek. Z tym po prostu całkowicie się nie zgadzamy – stwierdził polityk ludowców.

Czytaj też:

Konsekwencje buntu w Rosji. Zgorzelski: Egzekucja jest nieuniknionaCzytaj też:

"Rozpacz i desperacja". Opozycja komentuje powrót Kaczyńskiego do rządu