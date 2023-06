"Rozpacz i desperacja". Opozycja komentuje powrót Kaczyńskiego do rządu

Spełniły się medialne przewidywania co do politycznej przyszłości Jarosława Kaczyńskiego. W środę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył szefowi PiS nominację na wiceprezesa Rady Ministrów. Wcześniej dymisje z funkcji wicepremiera złożyli Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk.

Opozycja komentuje

Opozycja kąśliwie komentuje zmiany w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Politycy podkreślają, że powrót Jarosława Kaczyńskiego nie pomoże PiS w wygraniu wyborów i jest dowodem na chaos w obozie rządzącym.

"Powołanie prezesa Kaczyńskiego na jedynego wicepremiera jest brutalną oceną nieudolnego premiera i zużytych władzą oraz kolejnymi kompromitacjami wicepremierów. Państwo i jego powaga nie mają żadnego znaczenia. Prezes przesuwa swoje pionki jak chce. Wyborów tym na pewno nie wygra" – stwierdził polityk PO Tomasz Siemoniak.

"Rząd to nie drzwi obrotowe, nie można sobie tak wchodzić i wychodzić dla zabawy i wyższej emerytury. #Kaczyński" – napisał Tomasz Trela, poseł Lewicy.

"Prezes wraca do rządu, czterech wicepremierów do dymisji. Rekonstrukcja dokonana w rozpaczy i desperacji w obliczu zbliżającej się porażki wyborczej. Na szczęście, to ostatnie miesiące tej skompromitowanej władzy" – oceniła Małgorzata Kidawa-Błońska z PO.

"Powrót PJK do rządu? To pokazuje potężne problemy obozu władzy. Nie potrafią odzyskać inicjatywy i prezes to widzi. Ten krok ma również poukładać bałagan w rządzie – wiemy, że @ZiobroPL ostro kontestuje pozycję @MorawieckiM" – napisał Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL.

"Czyli Morawiecki będzie szefem Kaczyńskiego w rządzie, a Kaczyński szefem Morawieckiego w PiSie. Panowie będą żyli ze sobą w bardzo dziwnej relacji. Mamy chyba pierwszy w Polsce związek partnerski:)" – ironizuje Sławomir Mentzen z Konfederacji.

"Sezon wakacyjny rozpoczęty: J. Kaczyński wrócił do rządu. Zaraz będzie o wielorybie w Wiśle i «nie śpię bo muszę trzymać szafę». Podobnej wagi niusy" – stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz z PO.

