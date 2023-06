"Dziękuję". Prezydent Duda zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego

Zgodnie z zapowiedziami mediów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został powołany na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów. Jednocześnie z funkcji wicepremierów zostali odwołani Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk.

Duda dziękuje szefowi PiS

Podczas uroczystości wręczenia nominacji w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda podkreślał, że powrót prezesa PiS do rządu to bardzo dobra wiadomość, przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Polityk podkreślił rolę, jaką Kaczyński odegrał w pracach nad ustawą o obronie RP w okresie, kiedy był wicepremierem ds. bezpieczeństwa.

– Bardzo serdecznie gratuluję panu premierowi Kaczyńskiemu tej nominacji i dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu. Dziękuję z uwagi na to, że wcześniejsze zadania, jakie pan premier w rządzie wykonywał jeszcze kilka miesięcy temu, miały ogromne znaczenie dla Rzeczpospolitej – powiedział Andrzej Duda.

– Decyzja o powrocie do rządu na urząd wicepremiera pana prezesa Kaczyńskiego jest decyzją z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego państwa, w moim osobistym przekonaniu, jako prezydenta RP, absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to – dodał prezydent.

Kaczyński znów w rządzie

Tymczasem pracownia United Serves przeprowadziła na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sondaż, w którym zapytano Polaków, czy Kaczyński powinien wrócić do rządu. Jak podano we wtorek, na podstawie wyników sondażu, najczęściej wskazywaną odpowiedzią było "zdecydowanie nie", którą wybrało 49,7 proc. pytanych. 8,9 proc. uważa, że prezes PiS "raczej nie" powinien wejść w skład Rady Ministrów. Powrót Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. ankietowanych, z czego "zdecydowanie tak" 6 proc., natomiast "raczej tak" 15,3 proc.

