"Żenada i smutek", "parodia premiera". Opozycja kpi ze zdjęcia posiedzenia rządu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek kilka projektów ustaw. Najważniejszym z nich jest propozycja nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus od 1 stycznia 2024 r. Inną z zaproponowanych zmian jest wprowadzenie do ustawy o finansach publicznych "klauzuli obronnej”, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego Polski.

Na profilu kancelarii premiera pojawiło się kilka fotografii pokazujących wtorkowe posiedzenie rządu. Jedna z nich przedstawia siedzących u szczytu stołu premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. I właśnie to zdjęcie stało się powodem kpiących komentarzy autorstwa polityków opozycji.

Opozycja kpi

"Nad-premier i premier. Tego jeszcze Polska nie widziała. Żenada i smutek" – napisał poseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

"Premier Morawiecki zapowiadał kiedyś odchudzenie rządu. Nie dość, że tego nie zrobił, to premierów jest dziś dwóch. Ale rozmach" – stwierdziła polityk PO Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Patrzę i oczom nie wierzę. Parodia funkcji premiera. A Premier @MorawieckiM na wszystko się zgadza. #Bambik to mało powiedziane" – oceniła Krystyna Szumilas z PO.

"Po lewej - premier, prezydent, szef NBP, szef paraTrybunału Konstytucyjnego i ojciec popękanej prawicy. Po prawej - asystent tego kogoś, kto ma realnie wszystkie funkcje w ręku. Polska to piękny kraj, tylko chwilowo w ręku emerytowanego singla z Żoliborza. Zaznaczam chwilowo" – napisał Tomasz Trela z Lewicy.

Kaczyński wicepremierem

W środę 21 czerwca podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczył szefowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu nominację na wiceprezesa Rady Ministrów.

Wcześniej dymisje z funkcji wicepremiera złożyli minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz były minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

