To już pewne. Rząd: Od 1 stycznia wchodzi 800 plus

- Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus od 1 stycznia 2024 r. – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Intencją rządu jest, by regulacja została przyjęta przez Sejm obecnej kadencji.

Konsultacje społeczne projektu trwały od początku czerwca. Podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus zostało zapowiedziane podczas majowej konwencji PiS.

– Program 500 plus za chwilę staje się programem 800 plus – powiedział Morawiecki podczas happeningu w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wcześniej informację o rozszerzeniu świadczenia przekazał rzecznik rządu Piotr Muller.

Wpływ 800+ na PKB i inflację. Szefowa MF podała prognozy

Tymczasem jak poinformowała na początku czerwca minister finansów Magdalena Rzeczkowska, podniesienie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł wpłynie na wzrost PKB w roku przyszłym o 0,2 pkt proc.

13 czerwca rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2024 r.ze wzrostem PKB na poziomie 3 proc. i średnioroczną inflacją – 6,6 proc.

– Aktualizacja co do założeń projektu budżetu państwa dotyczy właściwie wyłącznie uwzględnienia skutków dla tych wskaźników makroekonomicznych wdrożenia wejścia w życie od stycznia 2024 r. programu 800 plus – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas konferencji prasowej. – Ten program ma dwa elementy oddziaływania; to przede wszystkim jest wpływ na wzrost PKB – to jest 0,2 pkt proc. w roku 2024, 0,1 pkt proc. dla inflacji – dodała.

500+ w górę

Waloryzację sztandarowego programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas majowej konwencji programowej.

Według premiera Mateusza Morawieckiego koszt podniesienia kwoty świadczenia wypłacanego rodzinom wyniesie ok. 24 mld złotych. Polityk podkreśla, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus. Opozycja twierdzi bowiem, że zaproponowana waloryzacja jedynie rekompensuje inflację.

