"Bardzo bolesny dla państwa temat". Fogiel uderza w polityków PO

Kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy złożyły wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka. Sejmowa komisja obrony narodowej jednak negatywnie zaopiniowała ten wniosek. Poparło go 20 posłów, a przeciwko było 21.

Politycy opozycji przekonują, że "działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko ministra obrony narodowej".

Fogiel broni Błaszczaka

Dyskusja na temat odwołania Błaszczaka przeniosła się na salę plenarną Sejmu. Głos z mównicy zabrał Radosław Fogiel. Polityk PiS na początku swojego wystąpienia ocenił sam wniosek opozycji dotyczący odwołania szefa MON.

– Zasadnicze tezy tego wniosku można zdezawuować w minutę. Zaliczyć go należy do kategorii publicystyka. Trudno znaleźć tu poważne zarzuty czy udokumentowane fakty […]. Główna część tego wniosku to opisy medialne, w żaden sposób niezweryfikowane, i rozmaite spekulacje – stwierdził.

Fogiel skrytykował także przedstawiciela wnioskodawców, posła PO Tomasza Siemoniaka, który w przeszłości był ministrem obrony narodowej. Zdaniem polityka PiS, Siemoniak w kwestii zakupów dla wojska zasłynął "głównie nabyciem tysięcy tablic Mendelejewa".

Dalej polityk PiS porównał skalę zakupów dla polskiej armii w czasach, gdy rządziła koalicja PO-PSL z tą za rządów Zjednoczonej Prawicy.

– Bardzo bolesny dla państwa temat: porównanie, jakie decyzje zakupowe podjął minister Błaszczak. To jest tylko część. 2 baterie zintegrowanego systemu obrony powietrznej Wisła, 218 wyrzutni rakietowych K239, pierwszy dywizjonowy moduł ogniowy HIMARS, ponad tysiąc Piorunów, 800 przeciwpancernych pocisków Hellfire, 48 samolotów FA-50, 32 samoloty F-35, cztery zestawy bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych Bayraktar, 180 czołgów K2, 250 czołgów Abrams najnowszego typu i 116 czołgów starszego typu – podsumował Fogiel.

