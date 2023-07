"Nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda sytuacja w Polsce". Fogiel o rezolucji PE

We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucję uderzającą we władze w Warszawie. PE apeluje do OBWE o objęcie jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce misją obserwacyjną. Rezolucja dotyczyła zmian w prawie wyborczym oraz komisji do badania wpływów rosyjskich w Polsce; europosłowie przekonują, że niepokoi ich stan praworządności w Polsce.

Dokument został zgłoszony przez Europejską Partię Ludową, S&D, frakcję Odnowić Europę, Zielonych i Lewicę. Początkowo debatowano nad nią w czerwcu.

Fogiel: TO rozdzieranie szat słyszymy od momentu przejęcia władzy przez PiS

– Tyle już rezolucji suflowanych przez naszych opozycyjnych kolegów Parlament Europejski przyjął, one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, więc co ja mogę tutaj powiedzieć? – komentował działania europosłów poseł PiS Radosław Fogiel.

– Myślę, że z tych 470 osób (głosujących za rezolucją - red.) znalazłoby się siedem, które wie, o co tak naprawdę chodzi, które przeczytało kodeks wyborczy. Na przykład kodeks wyborczy, bo to rozumiem, że to jeden był z zarzutów. Darujmy sobie, co się dzieje w praworządności, w demokracji, bo to rozdzieranie szat słyszymy od momentu przejęcia władzy przez PiS. Wszystko jest z nimi w najlepszym porządku – tłumaczył dalej polityk.

– Zwłaszcza jeżeli apelują osoby, które same mają status oskarżonych w aferze dotyczącej brania łapówek w Parlamencie Europejskim. Kryształowe autorytety. Parlament Europejski jest ciałem politycznym i w związku z tym wydaje z siebie oświadczenia polityczne i my nie jesteśmy w żaden sposób nimi związani – dodał poseł.

– Jak my mamy poważnie traktować instytucję i dokument, który (...) krytykuje Polskę za działania, które między innymi postuluje OBWE. Nie mają zielonego pojęcia w większości autorzy tej rezolucji, jak wygląda sytuacja w Polsce, nie wiedzą, że są wpuszczani w maliny przez naszych kolegów z opozycji – wskazywał dalej Fogiel.

