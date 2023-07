Szczyt NATO. "Ukraina na pewno nie jest usatysfakcjonowana"

W Wilnie rozpoczął się we wtorek dwudniowy szczyt NATO. Sojusznicy rozmawiają m.in o bezpieczeństwie wschodniej flanki, przyszłości relacji z Ukrainą, a także o procesie akcesji Szwecji.

Sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zapewnił na konferencji prasowej, że Ukraina stanie się członkiem NATO. – Sojusznicy ustalili pakiet środków, aby przyjąć Ukrainę do NATO – powiedział szef Paktu. Stoltenberg wskazał również, że specjalnie dla Ukrainy ma zostać uproszczona ścieżka akcesji z dwustopniowej do jednostopniowej.

Szczyt NATO w Wilnie

– Ukraina na pewno nie jest usatysfakcjonowana wynikami szczytu w Wilnie, ale uzyskała możliwość tzw. szybkiej ścieżki członkostwa – zauważył minister ds. Unii Europejskiej. Szymon Szynkowski vel Sęk był w środę gościem w programie "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1.

– Taka szybka ścieżka została zastosowana w przypadku Finlandii i Szwecji. Ukraina otrzymała obietnicę rozpoczęcia szkoleń dla pilotów F-16. Zaktualizowane plany obrony, zawierające wzrost nakładów na obronność i możliwości szybszego reagowania na północy, w centrum i na południu regionu, to dobra wiadomość dla Polski, ale też dla Ukrainy. To nie jest wszystko to, czego Ukraina by oczekiwała, ale to całkiem dużo. Dobrze, że są kraje – Polska także do nich należy – które akcentują, że Ukraina powinna otrzymywać wsparcie większe i szybciej. Zwłaszcza, że w kolejnych miesiącach może dojść do głosu pewne zmęczenie wojną. Musimy z tym walczyć – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Rocznica rzezi wołyńskiej

Szymon Szynkowski vel Sęk uważa, że nie można mówić o pełnej satysfakcji z postawy władz ukraińskich wobec rzezi wołyńskiej.

– Pełna satysfakcja będzie wtedy, jeśli będzie można przeprowadzić ekshumacje w pełnej skali, przywróci się imiona i nazwiska ofiarom ludobójstwa, zapewni im godny pochówek i staną w prawdzie. Z tym ciągle nie mamy do czynienia. Natomiast ten proces został zapoczątkowany. Ekshumacje zostały rozpoczęte. Jest pewien postęp w tej sprawie. Od strony ukraińskiej oczekujemy większej gotowości do stanięcia w prawdzie wobec tych straszliwych wydarzeń na Wołyniu. My nigdy ich nie zapomnimy i zawsze będziemy domagać się prawdy. W tej sprawie, co rzadko się zdarza, Sejm był jednomyślny – mówił minister ds. UE.

