Szef brytyjskiego MON poczuł się urażony słowami Zełenskiego

Brytyjski minister obrony Ben Wallace zaapelował do ukraińskich władz o wyrażenie wobec Zachodu "odrobiny” wdzięczności za udzieloną pomoc. Komentując ostre oświadczenie Zełenskiego na temat NATO, Wallace powiedział, że Wielka Brytania "nie jest Amazonem”.

– Czy się to komuś podoba, czy nie, ludzie chcą odczuć odrobinę wdzięczności. Czasami prosi się kraje o rezygnację z własnych zapasów [broni - przyp. red.]. Czasami trzeba przekonać ustawodawców – powiedział Wallace na marginesie szczytu NATO w Wilnie. Słowa szefa brytyjskiego MON cytuje "The Guardian". Wallace wspominał także, jak przyjechał na Ukrainę w zeszłym roku.

– Nie jesteśmy Amazonem [największy na świecie sklep internetowy - przyp. red.]. Powiedziałem im [Ukraińcom - przyp. red.] to w zeszłym roku, kiedy jechałem 11 godzin, żeby przedstawić im listę [broni dla ukraińskiej armii - przyp. red.] – powiedział brytyjski minister.

Jednocześnie Wallace zaznaczył, że rozumie, iż apele Zełenskiego skierowane są także do ukraińskiego społeczeństwa. Brytyjski polityk jest przekonany, że same wyniki szczytu NATO są dla Kijowa niezwykle korzystne, ponieważ Zachód uznał Ukrainę za jednego z przyszłych członków Sojuszu po zakończeniu wojny.

– Teraz panuje zupełna zgoda co do tego, że Ukraina przystąpi do NATO. Pytanie nie brzmi teraz "czy”, ale "kiedy”. Rozumiem niecierpliwość Zełenskiego, co do pożądanych warunków przystąpienia, ale ostatecznie w sensie kulturowym jest zgoda, co do wstąpienia Ukrainy do NATO – stwierdził minister obrony Wielkiej Brytanii.

Co powiedział Zełenski

W przeddzień wyjazdu na wileński szczyt NATO Zełenski dość ostro wypowiedział się na temat stanowiska Sojuszu wobec Ukrainy.

– W drodze do Wilna otrzymaliśmy sygnały, że bez Ukrainy dyskutowane są pewne kwestie. Chcę podkreślić: to sformułowanie dotyczy tylko zaproszenia, a nie członkostwa Ukrainy… To jest bezprecedensowe i absurdalne – kiedy nie ma ram czasowych i na zaproszenie, i na członkostwo Ukrainy; a zamiast tego dodaje się jakieś dziwne sformułowanie jedynie o "warunkach” zaproszenia Ukrainy – stwierdził ukraiński prezydent.

