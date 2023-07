Bosak: Nie wejdziemy w koalicję z PiS

– Oni by chcieli nas kupić. Przy wyborach kopertowych emisariusze PiS przychodzili i pytali, za ile się sprzedamy. Jesteśmy jedyną formacją, która żadnego posła nie straciła na rzecz obozu rządzącego. Z maila Dworczyka wynika, że ktoś dzwonił do kogoś przed II turą wyborów prezydenckich – mówił Bosak na antenie TVN24, odnosząc się do wiadomości, która ma pochodzić rzekomo ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka, byłego szefa KPRM. Z maila wynika, że Dworczyk w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim miał relacjonować swoje rozmowy z politykami Konfederacji, prowadzone za pośrednictwem Roberta Winnickiego.

Jednocześnie Bosak podkreślił, że o "względy" Konfederacji zabiegała nie tylko partia Jarosława Kaczyńskiego. – A Trzaskowski to się do nas nie przymilał? Pamiętam jeszcze jak Trzaskowski mówił, że będzie chodził na Marsze Niepodległości i ma takie wolnorynkowe poglądy jak wyborcy Krzysztofa Bosaka. Wszyscy przed II turą wyborów prezydenckich się przykolegowywali do Konfederacji i wszyscy teraz będą atakować Konfederację, bo boicie się alternatywy – dodał.

Zapytany wprost, czy jego partia po wyborach wejdzie w koalicję z PiS, odpowiedział: – Nie, nie wejdziemy.

Mentzen o koalicji z PiS. "Mam wam to narysować, żebyście zrozumieli?"

Na trzy miesiące przed wyborami z sondaży wynika, że dwie największe siły polityczne w Polsce – Zjednoczona Prawica i KO – aby rządzić po jesiennych wyborach parlamentarnych, będą potrzebowały głosów posłów Konfederacji. Formacja te umacnia się na trzecią pozycję. Stąd nie milkną dyskusję o możliwych powyborczych koalicjach. W sondażu Instytutu Pollster na zlecenie "Super Expressu" ankietowanym zadano pytanie: "Czy chciałbyś, aby po wyborach powstała koalicja PiS z Konfederacją?".

W odpowiedzi aż 60 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy popiera takie wariant, 40 proc. jest przeciw. Jednocześnie, wśród wyborców Konfederacji z PiS chce się dogadywać po wyborach tylko 31 proc., a 69 proc. nie popiera tego pomysłu.

Badanie oraz medialne doniesienia w tej sprawie skomentował na Twitterze jeden z liderów Konfederacji – Sławomir Mentzen. "Koalicji z PiS nie chcą wyborcy Konfederacji, działacze Konfederacji ani władze Konfederacji. Cały czas mówimy, że chcemy zakończyć rządy PiS, a pisowców odciąć od koryta" – podkreśla we wpisie na Twitterze polityk.

"A dziennikarze cały czas piszą bzdury o naszej koalicji z PiS. Mam wam to narysować, żebyście zrozumieli?" – dodaje polityk.

Czytaj też:

"Żadne wywrócenie stolika". Ekspert o Konfederacji: Nawet nosem do blatu nie sięgają