"Sytuacja jest zła, bardzo zła". Ukraiński polityk: To pęknie, wystarczy nacisnąć

– Armia rosyjska dosłownie pęka w szwach — powiedział Ołeksij Arestowycz podczas wspólnej audycji z rosyjskim blogerem Markiem Feiginem. Ukraiński polityk skomentował w ten sposób rezygnację dowódcy rosyjskiej 106. Dywizji Powietrznodesantowej gen. Sylwestrowa oraz dowódcy 7. Dywizji Powietrznodesantowej gen. Aleksandra Korniewa

– W rzeczywistości sytuacja w rosyjskim wojsku jest zła, bardzo zła. W związku z trwającymi czystkami i tak dalej. Jeszcze trochę i wszyscy ci Popowowie, którzy piszą łzawe wiadomości, wszystkie te zawieszenia dowódców dywizji powietrznodesantowych, groźby pod adresem Teplińskiego, i tak dalej... To wszystko zamienia się w kolejny bunt militarny. To nie dodaje armii rosyjskiej sił, fortec ani zdolności militarnych. To pęknie, wystarczy nacisnąć – powiedział doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Według niego, Ukraina musi podjąć systemowe działania. Pod ciężarem strat na froncie, konflikty i związane z nimi poszukiwania winnych doprowadzą w Rosji do nieuniknionego. Arestowycz uważa, że grunt pod takie wydarzenia jest już przygotowany.

Czystki w rosyjskiej armii

W Federacji Rosyjskiej, po nieudanym buncie Jewgienija Prigożyna, rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę czystki wśród generałów armii oraz w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej. Rosyjski prezydent Władimir Putin boi się zdrady na tle plotek, że niektórzy generałowie, w szczególności Siergiej Surowikin, mogli potajemnie wspierać najemników w okresie puczu.

Ukraińskie media poinformowały 15 lipca o rezygnacji dowódcy 106. Dywizji Powietrznodesantowej Tula, generała dywizji Sylwestrowa. Od stycznia 2023 roku jego jednostki biorą udział w walkach w okolicach Bachmutu.

Tego samego dnia generał dywizji Aleksander Korniew został usunięty z dowództwa 7. Dywizji Powietrznodesantowej. W związku z tą decyzją spadochroniarze Federacji Rosyjskiej napisali apel do szefa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej Sergieja Szojgu, grożąc, że "staną murem” za generałem pułkownikiem Mychaiłem Teplińskim w przypadku decyzji o jego odwołaniu.

