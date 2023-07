Morawiecki przypomniał słowa Belki o kłamstwie. Uderzył w Tuska

Morawiecki w swoim wpisie w mediach społecznościowych przypomniał wystąpienie Marka Belki w Onecie sprzed kilku lat. Były premier stwierdził wówczas, że w polityce kłamstwo jest kluczem do sukcesu.

– Dzisiaj mam wrażenie, że trzeba w polityce – i to jest strasznie gorzkie, co mówię – kłamać, po prostu kłamać. I nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy trzeba jedno kłamstwo szybko przykryć drugim kłamstwem tak, żeby o pierwszym ludzie zapomnieli – mówił, kandydujący wówczas z list Koalicji Europejskiej do europarlamentu, Marek Belka.

Tę wypowiedź szef rządu powiązał z działalnością Platformy Obywatelskiej. "Patrząc na kolejne "rewelacje" Platformy Obywatelskiej wygląda na to, partia Donalda Tuska wzięła sobie do serca radę profesora Marka Belki, że "kłamstwo ma szybkie nogi" i trzeba jedno przykryć zaraz następnym. Ale nie o nogi tu chodzi, ale o twarz. Kłamstwo w polityce ma dziś jedną twarz - Donalda Tuska" – napisał Morawiecki na Twitterze.

Najnowszy sondaż. Na kogo chcą głosować Polacy

Tymczasowy najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl wskazuje, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Zjednoczona Prawica.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 19-20 lipca Zjednoczona Prawica(w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Oznacza to spadek notowań o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim sondażem pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl z 5-7 lipca 2023 r.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,3 proc. KO zanotowała największy spadek poparcia – o 2,3 pkt. proc. Pełne wyniki sondażu, wraz z podziałem mandatów, dostępne są TUTAJ.

