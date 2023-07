"Rudy przyjechał do Ostródy". Tusk odpowiada Kaczyńskiemu

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odwiedził w czwartek Ostródę. Spotkanie z byłym premierem odbyło się pod hasłem "Polska w naszych sercach" i miało charakter otwarty.

Już na początku swojego wystąpienia Tusk odniósł się do niedawnych uwag pod swoim adresem, ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński o Tusku: Pamiętajcie o tym ryżym

W ubiegłym tygodniu lider Prawa i Sprawiedliwości, w ramach politycznej trasy "Z miłości do Polski", odwiedził miasto Stawiski w województwie podlaskim. Wicepremier mówił o nadchodzących wyborach oraz o ich stawce.

Prezes PiS w szczególnie mocny sposób zaatakował wówczas lidera PO, określając go jako "prawdziwego wroga naszego narodu". – Trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie. Niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu – powiedział polityk i dodał: "Na Białoruś też, tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy na pewno".

Kończąc swoje wystąpienie Kaczyński dodał: "Pamiętajcie o tym ryżym, bo to jest największe zagrożenie dla Polski".

Lider PO: Rudy przyjechał do Ostródy

– Witam was serdecznie. Rudy przyjechał do Ostródy. W jakimś sensie widzę samych rudzielców dzisiaj na widowni – stwierdził Tusk na początku spotkania w Ostródzie.

Następnie były premier krytykował rządzących. – Nie jest patriotą ten, kto wykorzystuje machinę państwową przeciwko bezbronnej Polce, nie jest patriotą ten kto okrada nas, Polskę, spółkę skarbu państwa za którą odpowiada, instytucje. Nie, taki ktoś nie jest patriotą – mówi lider PO.

– Nie jest patriotą ten, kto media publiczne zamienia w taką, przecież to nie jest przesada, kiedy powiemy: w szczujnię, to znaczy w taką fabrykę nienawiści, konfliktu i pogardy. Prawdziwy patriotyzm, to już wiemy o Kaczyńskim i Morawieckim, że oni z jakiegoś powodu nie są zdolni do tego, oni zdolni są tylko do tego, żeby wyzywać pomstować na w sumie na 70 proc. narodu – dodał Tusk.

