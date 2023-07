Dziennikarz TVN24 napisał do Tarczyńskiego. "Proszę wyznaczyć czas i miejsce debaty"

Europoseł PiS Dominik Tarczyński opublikował na Twitterze zrzuty ekranu ze swojego telefonu, pokazując wymianę wiadomości z dziennikarzem stacji TVN24.

Przedstawiciel stacji – Arkadiusz Wierzuk zwrócił się do polityka z prośbą o wypowiedzenie się do kamery na temat sytuacji związanej ze sporem na linii Warszawa-Bruksela oraz działaniami KE, które powodują wstrzymanie wypłacenia Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

"Dzień dobry, Panie Pośle, czy zgodziłby się Pan na nagranie na temat obecnej sytuacji związanej z KPO i sporem Polski z Komisją Europejską? Do programu "Czarno na Białym" – napisał Wierzuk.

Tarczyński atakuje TVN24

W odpowiedzi na wiadomość Tarczyński uderzył w TVN24. "Pisze do mnie jakiś Pan podając się za kogoś z jakiejś firmy. Odpowiedziałem i cisza… Czy to o was chodzi TVN24?" – pyta europoseł pokazując w jaki sposób odpisał dziennikarzowi.

twitter

"Czy stacja na którą się Pan powołuje to ta sama, którą założył tajny współpracownik komunistycznych służb, rekomendowany przez Urbana, czy Mariusz Walter ps. »Mewa«?" – pyta w wiadomości Tarczyński.

"Czy Jerzy Urban osobiście rekomendował Czesławowi Kiszczakowi Pana Waltera, jako osobę odpowiednią do planowania »przedsięwzięć i operacji o znaczeniu propagandowym« oraz główną siłę koncepcyjno-fachową przy »realizowaniu czarnej propagandy«, przez komunistów?" – pyta dalej polityk.

"Z przyjemnością wezmę udział w programie na żywo waszej stacji, w którym odpowiem na Pana pytania, a Pan na moje… Proszę wyznaczyć czas i miejsce debaty na żywo. Jestem gotowy" – kończy wiadomość europoseł.

Jak się okazało, przedstawiciele TVN zwrócili się w sprawie nagrania także do innego posła PiS, Witolda Waszczykowskiego.

twitter

"Dostałem podobną propozycję i podobnie odpowiedziałem. Chętnie wystąpię w TVN24 ale tylko w programie na żywo, aby nie było możliwości cięcia i manipulowania moją wypowiedzią" – skomentował sytuację Waszczykowski.

Czytaj też:

"Paryż w Warszawie". Politycy PiS przypomnieli Tuskowi jego wpis z przeszłościCzytaj też:

"Porażka polskiej opozycji w PE". Europosłowie pokazują zdjęcia