Sójka do Tuska: Po co panu te manipulacje wyciętymi z kontekstu słowami?

We wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Adam Niedzielski został odwołany ze stanowiska ministra zdrowia.

– Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce, internistce, która bardzo dobrze zna służbę zdrowia – oświadczył szef rządu.

– Zależy mi na tym, aby praca resortu zdrowia pozostała niezakłócona. Wszystkie realizowane zadania dla dobra pacjenta są dzisiaj absolutnie kluczowe, od profilaktyki, skracania kolejek, systemu podnoszenia wynagrodzeń pracowników medycznych czy dodatkowego sprzętu do szpitali. Wszystkie te działania będą kontynuowane – oznajmił polityk.

Tusk atakuje Sójkę. Jest odpowiedź

Sprawa wywołała lawinę komentarzy. Podczas spotkania z wyborcami w Legionowie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odniósł się do działalności Katarzyny Sójki.

– W ogóle nic o niej nie wiem, poza jedną rzeczą. Ona w czerwcu po tych tragediach w polskich szpitalach, wypadkach śmiertelnych polskich kobiet, które zostały pozbawione opieki, bo Ziobro i Kaczyński mają jakąś obsesję na punkcie ciężarnych kobiet, powiedziała w studiu telewizyjnym: "kobiety umierały, umierają i będą umierać". To jest ich program. Oni ją wyznaczyli na minister zdrowia – stwierdził szef PO.

"Panie Tusk, po co Panu te manipulacje wyciętymi z kontekstu słowami? To Pan bezpardonowo wykorzystuje tragedie kobiet do swojej kampanii wyborczej. Nie jest to postawa godna mężczyzny" – odpowiedziała na Twitterze kandydatka na funkcję ministra zdrowia. "#DobroPacjentów zamiast politycznej nienawiści. #DobroPacjentów zamiast uderzania w przeciwnika łomem. #DobroPacjentów zamiast ich wykorzystywania do politycznej wojny" – napisała.

