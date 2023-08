"Nie jestem księdzem". Sienkiewicza zapytano o Bosackiego

Po 26 latach wspólnego życia, senator PO Marcin Bosacki miał zostawić żonę i czwórkę dzieci. W grę ma wchodzić inna kobieta. "Jeszcze w czerwcu oboje pozowali do wspólnych zdjęć na wielkim marszu zorganizowanym w Warszawie z okazji rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Niedługo później małżeństwo miało się rozpaść" – opisuje portal Pudelek. "Marcin wyprowadził się miesiąc temu. Miał oznajmić Kasi, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety" – mówił z kolei jeden z informatorów serwisu Plejada.

Para wzięła ślub w kwietniu 1997 r. Mają czwórkę dzieci: Jana, Marię, Zofię oraz Franciszka. Żona senatora KO, Katarzyna, jest znaną prezenterką telewizyjną, zajmującą się m.in. tematyką zdrowego odżywiania.

Sienkiewicz nie chce komentować

– Nie jestem księdzem i nie będę się dołączał do legionu moralistów, którzy przy pierwszej lepszej okazji zaczynają atakować nie mając wiedzy. Nie mam takiej wiedzy i nie będę się w tej sprawie wypowiadał – stwierdził poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz na antenie Polsat News, pytany o sprawę Bosackiego. Podkreślił, że nie chce brać udziału w dyskusji o prywatnych problemach swojego partyjnego kolegi.

– Jesteśmy w porządnej telewizji, w poważnym programie, pan jest poważnym dziennikarzem. Odpowiedź na to pytanie wymagałaby ode mnie wchodzenia w osobiste życie dorosłych ludzi. Wolałbym tego uniknąć – podkreślił.

Kim jest Marcin Bosacki?

W przeszłości, Marcin Bosacki był dziennikarzem "Gazety Wyborczej". Był reporterem oddziału poznańskiego i sekretarzem tamtejszej redakcji, następnie redaktorem działu zagranicznego, wiceszefem działu politycznego "GW", a w latach 2000–2006 szefem działu zagranicznego tej gazety. W 2007 został stałym korespondentem w Stanach Zjednoczonych.

We wrześniu 2010 objął funkcję rzecznika prasowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. We wrześniu 2013 został powołany na ambasadora RP w Kanadzie. W 2019 był kandydatem Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. W tym samym roku z ramienia Koalicji Obywatelskiej został wybrany do Senatu X kadencji, otrzymując 213 492 głosy w okręgu nr 91. Po wyborach wstąpił w szeregi Platformy Obywatelskiej. Od września 2020 r. jest przewodniczącym grupy senatorów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

