Odejście wojownika

1 sierpnia po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Krzysztof Wolf, działacz „Solidarności” Walczącej i NSZZ Solidarność Huty Warszawa. We wtorek 8 sierpnia odprowadzili go do grobu na cmentarzu na warszawskiej Wólce Węglowej przyjaciele z podziemia.

Ja osobiście poznałem go na corocznych demonstracjach w nocy z 12 na 13 grudnia pod willą gen. Wojciecha Jaruzelskiego.