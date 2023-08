Kukiz ujawnia: Marek Jakubiak wystartuje z list PiS

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Większość partii poinformowała już w Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetów wyborczych. W tej chwili traw układanie list partyjnych oraz przygotowywania do zebrana wymaganej liczby podpisów.

Jakubiak kandyduje do Sejmu

Tymczasem w niedzielę na antenie TV Republika Paweł Kukiz zdradził kilka szczegółów dotyczących tego, jak politycy jego partii zamierzają walczyć o ponowny wybór do Sejmu. Przy okazji polityk podzielił się także niespodziewaną informacją o Marku Jakubiaku.

– To jest grupa osób, która jest ze mną w Sejmie, trójka ze mną [Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk - przyp. red.], a także Marek Jakubiak i kilka nazwisk, których nie chcę zdradzać. Do 10 osób maksymalnie. Jak będzie ich sześć, czy będzie ich pięć, to nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia – powiedział lider Kukiz'15. Dopytywany o Jakubiaka, Kukiz przyznał, że były poseł będzie ponownie ubiegał się o miejsce na Wiejskiej.

– Z całą pewnością idzie. Rozmawiałem z nim ostatnio i rozmawiałem też z prezesem Kaczyńskim, że ta osoba byłaby dobrym kandydatem – dodał Kukiz.

Informację o kandydowaniu Jakubiak potwierdził w rozmowie z portalem niezalezna.pl.

– Tak to prawda. Będę startował wspólnie z Pawłem Kukizem i jego ugrupowaniem Kukiz'15 w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli chodzi o szczegóły, one będą ujawnione dopiero na początku września – powiedział.

Przypomnijmy, że biznesmen i polityk Marek Jakubiak wszedł do Sejmu w 2015 roku z listy Kukiz'15, jednak odszedł z ugrupowania Pawła Kukiza trzy lata później. Po nieudanym starcie z list Konfederacji do Parlamentu Europejskiego (2019 r.), z list Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu (2019 r.) i porażce w wyborach prezydenckich (2020 r.), Jakubiak powrócił do Kukiz'15.

